騰訊控股(700)將於明日公布截至3月底止首季業績，市場綜合預測顯示，首季收入預料約1,995.3億元人民幣，按年升10.8%，經調整純利預料約676.6億元人民幣，按年升10.3%。市場關注到騰訊AI發展以及帶來的財務效益。如投資者看好騰訊，可留意行使價638.5元，26 年 9 月到期，實際槓桿約9.4倍的騰訊認購。如投資者看淡騰訊，可留意行使價428.68元，26 年 8 月到期，實際槓桿約8.6倍的騰訊認沽。
另外，阿里巴巴(9988)最新將千問AI與淘寶全面互通，相關功能涵蓋商品搜尋、比較、下單、售後服務等流程，並可調用淘寶天貓逾40億商品庫。阿里同樣地亦將於明日公布業績。市場聚焦阿里旗下阿里雲近數季收入持續加快增長情況，以及淘寶閃購虧損變化。如投資者看好阿里巴巴，可留意行使價150.09元，26 年 8 月到期，實際槓桿約6.5倍的阿里認購。如投資者看淡阿里巴巴，可留意行使價109.9元，26 年 9 月到期，實際槓桿約5.8倍的阿里認沽。
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