結構性需求接棒 金價等待下一輪衝鋒

國際黃金市場在經歷了一季度的劇烈震盪後，進入了關鍵的「休整期」。截至執筆時，現貨黃金圍繞每安士4,670美元窄幅震盪，而COMEX黃金則穩守4,700美元關口。雖然短期內金價上攻乏力，但下方堅實的買盤正在悄然改變黃金市場的底層邏輯。 回顧過去一星期，黃金走勢主要受兩條主線拉扯。首先是中東局勢的「過山車」行情。此前由於市場預期美伊談判取得進展，風險溢價消退導致油價回落，反而為金價提供了喘息之機，推動黃金從4,500美元關口反彈。然而，由於談判前景依舊撲朔迷離，地緣政治風險並未完全解除，這限制了金價的下行空間。

其次是美聯儲的「鷹派」表態。上周公布的4月非農就業資料超出預期，顯示出美國經濟的韌性。這一資料強化了市場對美國聯儲局「更高更久」的利率預期，交易員甚至開始定價年內不降息的風險。在這種背景下，黃金短期缺乏突破4,800美元關鍵阻力的動能，預計短期仍將維持寬幅震盪格局。 世界黃金協會的資料揭示，全球黃金需求結構正在發生質的改變。 過去，金飾消費主導市場；而現在，央行與機構投資者已成為需求的主力軍。過去三年，這兩類買家合計佔比已升至約52%。這些力量對金價短期波動並不敏感，其購買邏輯基於戰略儲備安全與資產組合對沖，這為金價提供了歷史上罕見的「剛性」需求。

其中最受矚目的是全球央行的「掃貨」行動。中國央行已連續18個月增持黃金，4月增持量進一步提速。波蘭、捷克等多國央行亦在跟進。這一趨勢的背後是「去美元化」的戰略考量，被視為對美元信用的長期投票。 與此同時，私人部門的投資需求也同步回歸。在經歷了短暫流出後，4月全球黃金ETF錄得66億美元的資金淨流入。這顯示，面對高企的美債價格和股市波動，資本正重新將黃金視為對沖財政與通脹風險的避風港。 對於接下來的走勢，市場的共識逐漸清晰。4,500美元關口已被驗證為強力階段性底部。

雖然夏季通常是實物需求的淡季，但隨著經濟前景明朗，金價在夏季中後期有望迎來新一輪上漲。從技術分析看，一旦金價突破並站穩4,890美元阻力之上，將打開通往5,200美元什至5,400美元的大門。 當前的黃金市場，從短期的地緣事件驅動，轉向長期的央行與資產配置需求驅動。對投資者而言，這意味著金價的單邊暴漲或許難以複製，但震盪向上的長期走勢已被確認。在未來一段時間，美國CPI資料與美聯儲新主席的表態，將是決定金價是繼續休整還是一飛沖天的關鍵觸發器。