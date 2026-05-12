古巴與還仲有One Dollar MeLa

不知怎的，每逢看到特朗普意圖攻打古巴的新聞，總會聯想到關塔那摩。
話說古巴有15個省份，最東的叫「關塔那摩省」，面積是6,164平方公里。其南部是關塔那摩灣，灣的南部的117公里在1903年租借了給美國，作為海軍基地。參照香港島的面積，是78公里。
這裏有一個美國海軍基地，由於這是租借的古巴領土，法理上受刑人的權利不受聯邦法律保護與監管，因此美軍專門用來拘留和審訊恐怖活動嫌疑人、戰俘，因阿富汗與伊拉克的戰事而廣被報道。
這得回到1898年的美西戰爭，美國打勝了，獲得了古巴的實質控制權，並在關塔那摩建立了軍事基地。1902年，古巴獨立，翌年，古巴首位總統和美國簽訂了永久性租契。2年後，古巴人認為此約非法，發動起義，美國人出兵平定了。1934年，美古兩國又簽署了新的租約，年租是等值於當年的2,000美元的黃金。
這段美好日子，古巴好比是美國的殖民地，海明威在1939年至1960年都是在古巴居住，大部分的作品都是在這裏寫出。不過，1959年，古巴革命成功，卡斯特羅的共產黨奪得政權，不承認前朝的租約，認為這是非法佔領，並且停止供水。
新政權就只在當年收過4,085美元的一年租金，從此拒收支票，但美國堅持年年寄出支票，卡斯特羅曾經向鏡頭展示了他辦公室抽屜裡塞滿的、從未兌現的美國租金支票。
關塔那摩最為人熟知的，當然是那首名曲《Guantanamera》《關塔那摩女郎》，有西班牙文版，也有英文版，而中文版則由葛民輝所唱：「還仲有One Dollar MeLa，點駛得晒Hundred Dollar。」
原文詩句是古巴獨立英雄José Martí的作品，內容是戰鬥前的男人向心愛的女人示愛，這是許多偉大歌曲的共同題材，例如俄國的《喀秋莎》、德國的《莉莉瑪蓮》。
José Martí死於1895年。1929年，Joseíto Fernández為此詩譜了曲，我們聽的版本，是四十年代由Julián Orbón de Soto編曲，1966年，由美國樂隊Sandpipers翻唱，隨著美國的軟實力傳到香港。