古巴與還仲有One Dollar MeLa

不知怎的，每逢看到特朗普意圖攻打古巴的新聞，總會聯想到關塔那摩。

話說古巴有15個省份，最東的叫「關塔那摩省」，面積是6,164平方公里。其南部是關塔那摩灣，灣的南部的117公里在1903年租借了給美國，作為海軍基地。參照香港島的面積，是78公里。

這裏有一個美國海軍基地，由於這是租借的古巴領土，法理上受刑人的權利不受聯邦法律保護與監管，因此美軍專門用來拘留和審訊恐怖活動嫌疑人、戰俘，因阿富汗與伊拉克的戰事而廣被報道。

這得回到1898年的美西戰爭，美國打勝了，獲得了古巴的實質控制權，並在關塔那摩建立了軍事基地。1902年，古巴獨立，翌年，古巴首位總統和美國簽訂了永久性租契。2年後，古巴人認為此約非法，發動起義，美國人出兵平定了。1934年，美古兩國又簽署了新的租約，年租是等值於當年的2,000美元的黃金。