單位的實用面積介乎200至571方呎，樓底高度由3.05至3.825米，戶戶採用開放式廚房設計。多數單位配置露台，少數單位另設有工作平台。單位身的間隔涵蓋開放式至三房，當中包括開放式、1房2廳、2房2廳、3房連儲物室等四種。單位供應以開放式戶及一房戶為主，合共佔供應量逾91%。當中開放式戶有142伙；一房伙則設242伙。而兩房戶只有24伙，另有12伙屬特色單位。

THE HOLBORN項目是由恒基地產(012)的分層住宅樓盤，位於香港香港島西灣河筲箕灣道1號，共提供420個分層住宅。

屋苑配套設施方面，THE HOLBORN 在地下高層、1樓及2樓設有面積約6,154平方呎住客會所 CLUB HOLBORN，提供包括健身室、Grand Lounge、宴會廳及都市農莊等16項設施。當中The Grand Lounge設有Fireplace。此外，項目在天台設有面積2,259平方呎綠化空間/園景區及休閒設施(包括BBQ爐)；於地下、地下高層及1樓另有4,218方呎公用花園或遊樂地方。另外，屋苑提供15個車位。

根據中原網站顯示，THE HOLBORN現時共有37個放售盤，叫價由520萬至1,450萬元不等，放盤實用呎價由22,609至32,080元不等。