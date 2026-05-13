保險公司在醫療體系中的新角色

高效而穩健的醫療體系是推動社會進步和保障市民健康的重要基礎。然而，制度成效最終仍取決於市民實際就醫時的體驗。根據筆者公司早前發布的《香港患者心聲》調查，有超過一半（52%）受訪者在過去一年看醫生時遇到困難，例如長時間等候或複雜的預約程序等。如何凝聚不同持份者的力量，改善患者的體驗和優化制度，成為當前醫療體系必須正視的課題。 筆者公司最近舉辦了一場健康論壇，旨在深入探討如何提升病患的醫療體驗。論壇中，我們邀請醫療機構、保險公司及患者三方代表共同參與，交流彼此觀點，並討論如何透過協作，攜手打造更高效且值得信賴的醫療生態系統。筆者認為，保險公司在患者就醫過程中，應主動發揮領航者的作用，積極建立互相支持、緊密連結的守護體系，進一步推動三方的良性互動。

優化跨境醫療網絡與流程 從保險營運的角度出發，加強業界協作是提升醫療體驗的重要一環。我們正積極與本港及大灣區的頂尖醫療機構深化合作，目標是讓醫、保、患三方的聯繫更為緊密。透過優化預先批核及醫療費用直付服務，我們致力於為患者提供無縫的體驗。 以筆者公司為例，我們最近與上海復星健康科技（集團）有限公司深化合作，將其旗下所有大灣區醫院全面納入保誠醫療網絡。這意味著合資格客戶可在更多大灣區城市享用醫療費用直付服務及多元化的醫療保健服務。我們相信這個安排能有效紓緩患者在就醫時的財務壓力，讓他們能專注於治療與康復。

積極提升透明度與技術應用 在提升醫療透明度方面，保險公司的積極性已大幅增加。從一年前開始，我們便積極與政府不同部門開會，探討醫療定價透明度及整個醫療生態系統的構建。同時，科技與人工智能（AI）亦是關鍵。我們大幅強化了後端系統，利用大數據與 AI 技術積極打擊欺詐、浪費與濫用，確保醫療資源能投放於真正有需要的患者身上。 從被動接受到主動參與 長遠而言，醫療體系的健康發展有賴於市民的參與。目前，許多市民尚未意識到自己也是醫療生態系統中非常重要的持份者。因此，我們正與不同界別的夥伴展開教育工作，旨在提升市民的自我保障意識與主動性。我們要讓患者知道，作為生態系統的核心，他們是有影響力、有發言權。當患者在清晰指引下作出更明智的決策時，守護鐵三角的運作將更為順暢。

總括而言，保險公司不應只是被動的理賠角色，而應成為推動醫療體系進步的主動力。透過跨界合作、科技應用及公民教育，我們希望能為市民提供更清晰的指引、更好的協調及更全面的支援。我們將繼續與醫療機構及患者攜手，構建一個堅實、可信賴的醫療守護網，讓每一位市民在面對健康挑戰時，都能真正安心。 作者為保誠保險首席客務營運及健康保障業務總監歐陽佩玲 免責聲明 跨境醫療網絡服務及醫療費用直付服務由保誠指定的第三方服務供應商提供。跨境醫療網絡服務及醫療費用直付服務僅適用於合資格的醫療保險計劃。保誠可隨時更改服務範圍、變更指定的服務供應商，或在毋須事先通知的情況下停止提供上述服務。保誠並非服務供應商或任何服務供應商的代理。保誠不就服務的質素、可用性或適用性作出任何陳述、保證或承諾，亦不會就服務供應商所提供的服務承擔任何責任或法律責任。在任何情況下，保誠均不會就服務供應商的任何行為、疏忽或服務承擔任何責任或法律責任。