馬斯克SpaceX獎勵只為宣傳

馬斯克的SpaceX將於6月底上市，這是史上最大的IPO，預算市值達到2萬億美元，超越了特斯拉的1萬億美元，預算其集資額是750億美元，遠遠超過了沙特阿美在2019年上市的294億美元紀錄。 有意思的是，SpaceX在去年的營業額只有150億美元，利潤是25億美元，相對於其市值和集資額，簡直是微不足道。 今時今日，大家已經習慣了高新科技完全違反傳統股市常識的高估值。相比起美國和香港的其他高新科技股票，虧大本的也大有人在，SpaceX「居然」有錢賺，帳目算是很不錯的了。

換言之，它駭人的不是帳目狀況，只是市值和集資額大得超乎想像而已。 今年在美國上市的，還有人工智能股OpenAI與Anthropic，預估市值都是以萬億美元計。傳統智慧一是，凡有大型IPO或併購項目，成事之前，大市死頂住，不會跌。傳統智慧二是，大型IPO或併購項目成事之後，股價和股市多半會大跌。 最令人記得的例子當然是二千年的科網熱和其爆破，其後在美國上市的臉書、阿里巴巴(9988)、沙特阿美等，上市後6個月分別跌了38%、9%、15%。 不少人認為，這一場的AI泡沬，盛宴將會在今年結束，皆因AI股的利潤不足以支持其市值。不過照我看，由於美國的通脹太過嚴重，股市縱然要跌，也跌不到哪裏去，正如七十年代的Nifty Fifty，泡沬爆破後，股價只是橫行多年，並無暴跌。

馬斯克的薪酬包最大的獎勵是，如果SpaceX的市值達到7萬億美元，並且成功在火星上建立一個至少有「100 萬人常住」的永久人類殖民地，還有100 Terawatts的太空數據中心，他將可獲得2億股Class B股票，這些股票有10倍「超級投票權」。 其實，馬斯克現在已持有4億至5億股，而SpaceX的發行股數約10億股，獎勵股份佔其所持的40%不到，相比起特斯拉的獎勵計劃，他持有13%而獎10%，SpaceX的獎勵不算多。要我說，這很可能只是宣傳手法，用來sell股票而已。