阿里AI商業化超預期　AI電商協同優勢再升級

阿里巴巴(9988)最新公布截至3月份的季度業績，市場焦點放在其核心戰略落地成效之上，讓AI技術進入規模商業化的新階段。誠然，AI是科技行業的必爭之地，阿里在雲與模型能力進展亦相對亮麗；另一邊廂，阿里消費領域本身具備深厚的用戶基礎與交易場景，AI若能真正融入電商流程，所產生的協同效應，對業務質量與平台競爭力的提升，意義更為深遠。 期內，阿里的消費業務同樣迎來實質性修復，在可比基礎上，核心電商客戶管理收入CMR增速大幅回升至8%。經過一年的投入，即時零售業務飛速發展，季收按年大增57%，管理層透露今年1至3月整體訂單規模是去年同期的2.7倍，非餐飲零售更錄得三倍增長，足證市場份額取得根本性變化。更關鍵的是，透過優化訂單結構及提升物流效率，帶動筆單價按季上升，單位經濟效益(UE)持續改善。管理層預計在新財年結束前有信心實現UE轉正。

管理層明確表示，AI已跨越初期投入階段，進入商業化回報周期，同時值得關注集團正將AI能力深植於淘寶天貓等電商業務中，以提升用戶體驗和商家效率，AI與電商場景融合更具戰略意義。本周初，阿里將旗艦AI應用千問app與淘寶全面互通，淘寶app上線「千問AI購物助手」。用戶透過自然語言對話直接完成從商品發現、比價、下單到售後的全流程，徹底超越傳統的關鍵字搜索模式，這種「對話式購物」模式使購物變得更直覺、智能。 千問app可以幫助消費者於日常對話中發掘潛在需求，用戶在千問app內直接調用淘寶天貓全品類逾40億的商品庫，並通過配備訂單管理、物流追蹤及售後服務等技能庫的AI agent能力，體驗完整的電商服務。而淘寶app新上線的這一AI購物助手，涵蓋整合「AI問答」、「AI試穿」、「AI種草」、「AI省錢」等核心功能，能夠應對各類複雜購物需求和提問。尤其「AI試穿」功能，背後利用先進的多模態技術，用戶上傳照片便可模擬逼真試身效果，筆者試過隨意配搭上下身裝束，馬上便能看到效果，精準解決線上購服裝的核心痛點，顯著提升轉化潛力與用戶滿意度。

生態協同鑄就護城河，消費者 + 商家端賦能同步升級 阿里正將AI能力由後台技術，推向直接影響用戶決策的前線場景。阿里憑藉其獨有的生態協同優勢，構築了難以複製的競爭壁壘。與其他海外同業需要依賴外部插件接入電商服務相比，千問app可直接調用淘寶天貓超過20年積累的商品庫、交易數據與運營經驗。這種生態內部的深度整合，使AI推薦更具針對性與可信度，例如結合用戶歷史消費行為與價格偏好作出即時調整，相關能力並非新進平台短期可複製，亦鞏固阿里在AI電商領域的領先地位。管理層也提到，隨著技術發展、客戶接受程度及付費意願，未來兩年內AI助理將形成商業模式。

在商家層面上，AI賦能同樣同步推進。面向商家的「AI店小蜜」已由基礎客服工具，升級為可處理複雜對話、主動促成交易的智能助手(Agent)，進一步提升商家營運效率及平台整體轉化能力，形成良性循環。 整體而言，阿里透過AI重塑消費流程及平台運作，不僅鞏固既有優勢，利好開拓新的增長空間。