丙午火夏 特朗普的土算盤

5月5日立夏已過，春天正式告一段落，我們踏入巳午未月，迎接這場為期3個月的夏火。夏天屬火，人心易躁，情緒如烈日般容易失控；2026丙午赤馬年，更是火上澆油，世事往往因此添上幾分戲劇與荒誕。

五行火重的投資人，此時最忌被情緒牽著鼻子走。5月這個節點，與其跟著熱浪起舞，不如靜心為未來3個月鋪好後路。說起火重人物，大家或許第一時間想起那位言行惹火的美國總統特朗普，但其實他五行屬「土」，骨子裡帶著另一種算盤。

「火」人常有前無後，一衝動便義無反顧；「土」人「緩則需，急則急」，多了一份顧全大局的世故。伊朗衝突鬧得沸沸揚揚，標普與納指卻繼續創出新高，正好印證特朗普這個「土」人，在亂局中仍懂得先穩住華爾街這塊大盤。