丙午火夏 特朗普的土算盤

5月5日立夏已過，春天正式告一段落，我們踏入巳午未月，迎接這場為期3個月的夏火。夏天屬火，人心易躁，情緒如烈日般容易失控；2026丙午赤馬年，更是火上澆油，世事往往因此添上幾分戲劇與荒誕。
五行火重的投資人，此時最忌被情緒牽著鼻子走。5月這個節點，與其跟著熱浪起舞，不如靜心為未來3個月鋪好後路。說起火重人物，大家或許第一時間想起那位言行惹火的美國總統特朗普，但其實他五行屬「土」，骨子裡帶著另一種算盤。
「火」人常有前無後，一衝動便義無反顧；「土」人「緩則需，急則急」，多了一份顧全大局的世故。伊朗衝突鬧得沸沸揚揚，標普與納指卻繼續創出新高，正好印證特朗普這個「土」人，在亂局中仍懂得先穩住華爾街這塊大盤。
要判斷全球衝突、油價、通脹何時稍稍降溫，須留意幾個關鍵：美國中期選舉11月3日登場；夏天3個月當中最火爆的甲午月落在6月6日至7月7日；火土人士受季節影響最深，7月7日後情緒才會逐漸退燒。綜合觀之，7月7日之後，火氣一退，特朗普為選舉計，也勢必逐步壓低油價與通脹，全球緊張氣氛或可稍緩。
目前2026年5月，美國通脹的最大推手仍是能源價格，尤其是油價與汽油，受中東地緣衝突(伊朗戰事及海峽運輸問題)直接推升。投資人可考慮以美國油股相關ETF，簡單期權部署：價內買put、價外賣put，鎖定10月底到期，早著先機，靜待火氣回落。
火炎土燥，家居可在南邊用金屬杯盛半杯清水，助調和夏火；火重多變，以慢打快、穩字當頭，才是真正老練的玩法。
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