阿里騰訊未來發展路徑分野

基於2026年1至3月季報所見，阿里巴巴(9988)與騰訊控股(700)在財務表現、業務邏輯及AI戰略上呈現出截然不同的發展景像，代表了互聯網行業在AI時代下的兩種主流選擇。

在核心財務層面，兩者呈現「激進投入」與「穩健盈利」的明顯分化。阿里以2,433.8億元(人民幣，下同)營收保持體量領先，但反映主營業務造血能力的經調整淨利潤僅0.86億元，同比暴跌99.7%，經營利潤轉虧至8.48億元，自由現金流淨流出173億元，顯示其主動進行高強度戰略投入下，出現讓利的情景。相比之下，騰訊錄得1,964.6億元營收，歸母淨利潤達580.93億元，經調整淨利潤同比增長11%至679.1億元，且自由現金流持續淨流入567億元，整體盈利紮實且風險可控。