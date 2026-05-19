阿里騰訊未來發展路徑分野

基於2026年1至3月季報所見，阿里巴巴(9988)與騰訊控股(700)在財務表現、業務邏輯及AI戰略上呈現出截然不同的發展景像，代表了互聯網行業在AI時代下的兩種主流選擇。
在核心財務層面，兩者呈現「激進投入」與「穩健盈利」的明顯分化。阿里以2,433.8億元(人民幣，下同)營收保持體量領先，但反映主營業務造血能力的經調整淨利潤僅0.86億元，同比暴跌99.7%，經營利潤轉虧至8.48億元，自由現金流淨流出173億元，顯示其主動進行高強度戰略投入下，出現讓利的情景。相比之下，騰訊錄得1,964.6億元營收，歸母淨利潤達580.93億元，經調整淨利潤同比增長11%至679.1億元，且自由現金流持續淨流入567億元，整體盈利紮實且風險可控。
業務板塊上，阿里格局呈現「一穩一爆一燒」：淘天基本盤增速放緩；阿里雲智能營收暴漲38%，其中AI相關收入年化達358億元，成為絕對引擎；本地生活雖高增但仍靠補貼換市場。反觀騰訊全線穩健增長，國際遊戲出海成效顯著，營銷服務收入大增20%得益於視頻號與AI變現提升，金融科技亦保持穩健增速，各業務協同造血效應良好。
這種差異根源於不同的AI戰略。阿里選擇激進的「重資產」路線，計劃未來3年投入超3,800億元擴建算力集群，明確「以短期利潤換長期產業優勢」。騰訊則採取均衡策略，單季AI資本開支達370億元，聚焦將AI快速落地到遊戲、廣告等現有場景，在兼顧股東回報的前提下通過賦能現有業務以達增量效果。
綜上所述，阿里處於戰略轉型陣痛期，適合看好AI算力賽道長期爆發的高風險偏好投資者；騰訊則是典型的穩健價值標的，憑藉優異現金流展現強抗風險能力，更適合追求穩定盈利的長期投資者，大家可依風險偏好擇優布局。
筆者未有以上股份
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