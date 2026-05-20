Swatch絕地反彈給周大福的啟示

外媒報道，巴黎某街道約300人聚集並爆發騷亂，警方施放催淚氣體控制場面。歐洲其他城市亦出現類似情況，米蘭爆打鬥；荷蘭海牙亦有數百人聚集，警方介入處理，氣氛緊張。這不是歐洲各地反特朗普的左派上街示威，這是資本主義下，來自瑞士的全球最大手錶製造商Swatch與頂級鐘錶Holy Trinity之一的家族品牌愛彼聯乘的生物陶瓷錶推出市場。未賣先炒，香港排隊現人龍外，本地媒體更爭相估計哪一款配色為「炒王」。

「Swatch近年業績受全球奢侈錶業低迷影響，先於2023年創下高峰後，2024年銷售額下滑12.2%至67.35億瑞士法郎，2025年更跌至62.8億，淨利大幅萎縮；不過2025下半年已強勁反彈，集團2026年展望正面，預期銷售與銷量大幅增長。最新與愛彼聯乘的「Royal Pop」系列於2026年5月16日推出，以8款彩色Bioceramic生物陶瓷懷錶形式登場，售價約3,000元，融合AP Royal Oak經典設計與Swatch Pop風格，推出即引發全球排隊熱潮與話題效應。預料此系列將如當年MoonSwatch般，為Swatch帶來顯著銷售提振、年輕客群回流及品牌曝光，加速2026年業績復甦。」

過去幾年，北上消費零售低迷成風，Royal Pop一時成為熱話。3,000元戴「百萬名錶」，這個膠錶品牌一哥掀起的零售現象，極具參考價值。先參考一下Grok的數據分析：

奢侈錶業低迷，價格相親民的Swatch品牌亦不好過。七八十年代，瑞士鐘錶業面臨嚴重「石英危機」，日本品牌推出廉價、精準石英電子錶，導致瑞士傳統機械錶市場崩潰。瑞士品牌Swatch在八十年代初出現，定位「第二隻手錶」，價格親民，強調潮流、藝術與情感而非只是計時工具，迅速成流行文化象徵，拯救瑞士鐘錶業。之後逐步從大眾擴展中高階，透過Swatch品牌賺來的資金收購多個陷入困境但具潛力品牌，包括早前聯乘Blancpain。加上原擁有的Omega，潮流與經典聯乘，愛彼之前早有成功案例，只是Omega和Blancpain都是同一集團品牌。在消費降級大環境下，成功說服家族品牌三大名錶之一的愛彼合作，以往兩次的成功具一定示範作用。

早前提到，周大福珠寶(1929)是本地零售成功轉型案例，月初盈喜的背後，是2024年4月啟動5年品牌轉型，企圖吸引更多年輕及高端客群。時機方便，亦要多得去年年尾內地發布《關於黃金有關稅收政策的公告》正式取消部分黃金零售增值稅抵扣優惠，導致香港黃金首飾零售享成本優勢。中國人重視黃金，全新傳福和傳喜系列是成功的，透過與IP聯乘合作亦有一定市場。當「南下掃金」將成潮流，我認為周大福應乘勝追擊，多做些市場估不到的聯乘。

我認為值得聯乘的是來自西方嘻哈文化。要知道，「金」在Hip Hop是極具代表性符號，涵蓋實體配飾、音樂榮譽與階級翻身意味。在嘻哈音樂界，「金」更是衡量商業成功的黃金標準。饒舌歌手戴金鏈，甚至把鑽石鑲在額頭。中國有嘻哈，周大福何不透過聯乘推金光閃閃項鏈甚至炫彩奪目金牙？