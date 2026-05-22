世上有零風險投資嗎？

幾乎在每個市場周期都會出現這個問題：「有沒有安全的投資？」「哪裡可以零風險地投資？」在香港這個受樓市、股市和全球資本流動週期影響的城市，這個問題尤其重要。人們對「零風險」投資的渴望始終存在，尤其是在不確定的時期。 然而，答案其實很簡單：世上並不存在完全零風險的投資。更準確地說，其實根本沒有所謂「零風險的決定」。 讓我先分享一個真實故事。幾年前，我遇到一位退休教師，她把所有積蓄都以現金形式保存。她從未買過股票、除了自住物業外沒有其他房產，也從未碰過債券。她帶著自豪的神情對我說：「我這一生從來沒有冒過險。」我當時不忍心告訴她，其實她已經冒了最大的風險。

選擇不投資，本身就已是一種投資決策，一種持有現金的決策。而現金其實帶有非常真實的風險，只是這些風險往往是看不見的。通脹就像一個無聲無息的竊賊。如果你的儲蓄沒有利息，而物價卻在上漲，那麼你的購買力每年都在下降。隨著時間的推移，這種損失會不斷累積。無需市場崩盤，也無需厄運纏身，只要時間一過去，你辛苦累積的積蓄就會慢慢貶值。 所以，即使你選擇甚麼都不做，也是一種帶有後果的選擇。世上沒有所謂「中立」的立場。

許多人對風險的理解存在誤會。他們只把風險聯想到看得見的損失，例如市場下跌或資產價格回落。但其實風險也包括看不見的部分：購買力逐漸流失，或錯過長期的增長機會。近年市場表現清楚說明了這一點。過去幾年，全球利率大幅上升。結果，即使是傳統意義上的「安全」資產，例如政府債券，也會出現明顯的持有價值下跌。同時，股票市場持續波動，香港房地產價格在經歷了多年的強勢上漲後也出現了回落。那些曾經認為某些資產「夠安全」的投資者也發現，市場狀況真的可以瞬間大幅變天。然而，持有大量現金的人卻面臨另一個問題 -- 通脹。雖然他們的資本看似穩定，但實際價值卻在下跌。只是不同的選擇，會帶來不同的風險。

讓我們清楚了解不同資產實際所帶來的風險： • 香港的銀行存款信用風險較低，但存在通脹風險。如果物價升幅高於存款利息，你的實際購買力就會下降。 • 政府債券違約風險低，但存在利率風險。利率上升時，債券價格便會下跌。 • 股票提供長期增長潛力，但伴隨著市場波動風險。 • 房地產則存在周期風險和槓桿風險。 所以，世上沒有完全無風險的選擇，只有不同的風險類型，以及不同的風險管理方式。 許多投資者常犯的錯誤，就是尋找「零風險」的投資，而真正的目標應該是「理解風險」。但進一步追求「零風險高回報」尤其危險，因為這往往帶來不切實際的期望。當某項投資聲稱高回報且幾乎沒有風險時，通常只有兩種可能：風險被隱藏了或是風險被誤解了。

然而，這番說話的目的並非意圖打擊你的信心，而是希望能幫助你看得更清楚。一旦你接受了風險是不可避免的事實，你就會停止追求零風險的虛幻夢想，繼而專注於如何更明智地管理風險。問題便會由「如何消除風險？」轉為「我願意承擔哪些風險？又願意付出甚麼代價去避免那些風險？」 更務實的方法是問問自己以下的問題：我正在承擔甚麼風險？這些風險是否清晰可見且可以理解？我是否獲得了相應的回報補償？我能否承受最壞的情況？ 為了回答這些問題，以下幾個實用小貼士可以提供幫助：

1. 分散投資：將資金分散在不同的資產類別（股票、債券、房地產、現金），即使不能完全消除風險，也能大幅降低單一事件所帶來的影響。 2. 投資期限分析：短期投資的不確定性較高。投資期越長，市場波動所帶來的影響就相對減少。把投資與時間長度匹配，是最簡單卻最常被忽略的風險控制方法。 3. 風險回報評估：基本原則是「高回報伴隨高風險」。如果一項投資看似高回報卻低風險，必須特別小心審視。 4. 流動性意識：部分投資在市場壓力時期難以變現。流動性不足本身也是一種風險，尤其當你突然需要現金時。

5. 槓桿紀律：借貸會同時放大收益和虧損。很多財務損失並非來自資產本身，而是來自過度使用槓桿所致。 這些小貼士並不複雜，但投資者必須自律。香港樓市就是個很好的例子。以保守槓桿和長期持有心態入市的人，更能應對近年的調整；而依賴短期炒賣或高槓桿的人士，則面對更大壓力。資產本身沒有改變，改變的是風險管理的方式。所以，「相對安全」的投資確實是存在的。透過分散配置、審慎分配和配合適當的投資期限，投資者可以建立更穩定和具韌性的投資組合。這些方法不能消除風險，但可以使風險更具可預測性。

歸根結底，投資的目的不是完全避開風險，而是有意識地、審慎地選擇合適的風險。完全不願意承擔任何風險的人，最終往往跑輸通脹。一味追求高回報卻不理解風險的人，則容易遭受重大損失。因為兩者都忽略了同一個現實：「風險是無可避免的」。 雖說「零風險投資」只是一個神話，但人們渴望零風險投資的願望是可以理解的。投資者追求的是穩定、可預測性和安心。這些目標無法透過消除風險而達成，而是要透過認識到每個決定（無論主動或被動、大或小）都必然帶有某種風險。投資如人生，目標不是避開不確定性，而是理解不確定性，繼而做出明智的選擇。