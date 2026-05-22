香港要商業化 而非神化組織碎化技術

可用作治療肝癌等的組織碎化技術，為甚麼尚未在內地推出？技術何時能在內地普及呢？ 誠哥又派錢！李嘉誠基金會近日宣布，有見一些患者感嘆因未有保險覆蓋而未能接受組織碎化技術(Histotripsy)無創手術，新一輪「愛能助」醫療計劃決定納入Histotripsy治療，與港怡醫院、香港中文大學醫院及養和醫院合作，將在3年期間內資助合共200名合符申請資格的肝癌病人接受Histotripsy治療。 「多謝誠哥」四字，多我一個唔多。KOL卻不會告訴你，被輿論吹捧的「治癌神器」並非適用於所有癌症，包括個別肝癌案例。李嘉誠先生的善心，香港人是感受到的，因比我們根本無必要神化組織碎化技術。

跟大家分享一個真實個案：一名具慢性乙型肝炎帶原病史，同時患有慢性腎病及高血壓的70多歲患者，於2024年4月被診斷為肝細胞癌(HCC)，當時甲胎蛋白(AFP)數值正常。其後接受開腹手術切除，手術過程順利。手術後AFP卻持續上升，但肝臟一直未發現明顯病變，直至一年後進行磁振造影，檢查顯示肝臟後側的尾狀葉有一個1.5cm的病變。外科醫生建議再次進行開腹手術，但無法保證腫瘤不會復發。這位70多歲的肝癌病人，是我朋友的爸爸。 一年前才捱過一刀，知道舊病復發的失望可想而知。對無法保證腫瘤不會復發的開腹手術，朋友爸爸的抗拒為人子女容易理解。Histotripsy，成了老人家的希望。然而，尾狀葉位於肝臟後上方靠近下腔靜脈，因位置深隱蔽且緊鄰重要血管，外科切除已不容易，一般超音波亦未必能夠清楚看見，因此可能需要透過磁振造影進行引導。另外，由於該區域可能受胃部氣體影響，進行組織碎化術時亦可能需要插入管道將胃內氣體抽出。文獻與專家普遍認為，儘管深部尾狀葉病變是組織碎化技術的相對禁忌或高難度適應症，並非絕對不行。若經詳細超音波聲窗評估、影像融合技術輔助，且有經驗豐富的團隊，部分病例仍值得一試。於是，朋友的爸爸先被安排進行組織碎化技術治療。手術安全完成，但因病變位置太深而未算成功，治療後磁振造影的顯示病變仍在，大小並無顯著變化，AFP數值穩定。之後，醫生建議病人接受放射治療，治療後再經詳細檢查並帶來好消息，先前於尾狀葉可見的肝細胞癌可能經已消退而不再看見。

朋友與我跟大家分享他爸爸的抗癌歷程，一方面想港人明白組織碎化技術的確能為病人帶來多一個希望，另一方面更要提醒自己不要神化組織碎化技術。 經濟學是老本行，當北上消費成風，北上醫病離我們亦已不遠。有請Grok回答我第一個問題： 「內地目前尚未全國普及，主要因國家藥品監督管理局(NMPA)監管審批尚未完成，且須累積本土臨床數據；目前僅透過海南博鼇樂城先行先試政策引入，2025年底首台設備落地，2026年1月由董家鴻院士團隊完成中國內地首批治療，患者恢復良好，已可自費接診(另有公益援助)。預計短期內以博鼇樂城為主要通道，中期(2至5年)待NMPA批准及設備培訓後，可逐步向全國大型醫院推廣，成為肝癌的重要無創治療選項之一。」

多謝誠哥，更衷心多謝中大醫生團隊。香港在亞洲區的組織碎化技術得到先行者優勢，沒有好醫生是不能成事。慈善之外，醫療商業化何不行快一步？南下治肝又有何不可？