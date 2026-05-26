長飛光纖業績拐點確立

2025年公司營收142.52億元人民幣，同比上升16.85%，淨利潤8.14億元人民幣，增幅達20.4%，毛利率首度突破三成。2026年一季度表現更為亮眼，營收同比增27.7%，淨利潤大幅攀升226.4%，毛利率急增至41.51%，盈利創下上市新高。業績爆發一方面得益於光纖價格大幅上漲，主力品種G.652D裸纖較去年同期大漲418%；另一方面高端產品佔比提升，高毛利光互聯組件、特種光纖持續提升盈利空間。

現時的AI算力產業興起，徹底改變行業需求的格局，是推動長線看好的主要原因。以往行業需求高度依附電信基建，周期波動明顯；如今AI數據中心成為核心增長動能，業內預計2027年全球AI相關光纖需求佔比將攀升至35%。大型智算中心算力交互需求暴增，大幅帶動低時延、高速連接類光纖產品需求。2025年公司光互聯組件業務收入31.44億元，同比增長48.58%，順利打入頭部供應鏈體系。同時海外市場拓展成效顯著，境外收入佔比達42.74%，八大海外生產基地有效承接全球訂單。

公司具備了技術實力，已成為競爭壁壘，空芯光纖打開長遠發展空間。該產品具有低時延、低衰減特性，完美契合AI算力中心運行標準，目前已在多國落地商業應用，後續有望迎來規模化銷售，憑藉遠超普通光纖的產品單價，持續拉高整體盈利水平。公司以長期合作協議鎖定客戶訂單，按需有序擴產，有效規避供給過剩隱憂，保障業績穩健增長。

整體來看，公司業績拐點已經確立，短期受惠於產品漲價與結構優化，長期緊跟AI數據中心發展浪潮，新業態與全球化業務共同賦能企業轉型，逐步蛻變為AI光基建核心龍頭。個股估值仍具上行潛力，建議220元買入，目標價290元，股價下破198元止蝕。