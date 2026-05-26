「我一直堅信民主是好東西；直至最近……我開始不肯定，究竟是民族主義還是民主選舉令一些國家領袖那麼輕易蒙騙自己國民發動戰争？沒有民主制度，民族主義可以抬頭嗎？……每當我在電視上看到成千上萬的無辜婦孺、兒童被殺、被害至肢體不全、家破人亡、流離失所、居所變為廢墟……是這些發動戰爭的民主領袖全都得到大部分國民的支持；國家發動戰爭有這樣的支持，如何矯正自己？」

早前，行政會議成員湯家驊發表了一篇網誌，題為：《民主真是好東西？》其內容大致上是：

有些比較有代表性的留言如：「民主係取決於當地選民嘅智慧，如果啲選民比較蠢……政治家……做啲譁眾取寵嘅嘢就信以為真……」「民主係好，但西方國家只將選舉制度等同民主，並且由細到大灌輸洗腦，完全忽略制度後係財團同媒體，一般老百姓係冇話語權。」

以上的論調是老生常談，沒啥新意，也犯了一個嚴重的邏輯毛病，皆因他們並沒定義甚麼是「好」？或者說，甚麼是「好東西」？

我想，就是在二十年前，湯家驊身為公民黨創黨成員，也不會不知道，世上第一民主強國，美國，屠殺印第安人的歷史。但想想，如果當年美國人不把印第安人殺得九九十十，哪有今天的強大？