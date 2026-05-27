韜定律：華為的華麗轉身

德國哲學家尼采名言「凡殺不死你的，必將使你更強大」。面對逆境，從痛苦與挫折中汲取力量，變得更加堅韌，自立自強。精準概括華為在美國封殺下「愈挫愈勇」的歷程，隨著「韜定律」的發布，正是這種精神的技術結晶，國產替代指日可待。

本月25日，華為發布新晶片技術，同時提出半導體發展新理論：韜定律。華為用一套全新的理論與路徑，從根本上擺脫對美國主導的半導體產業鏈的依賴。

「韜定律」技術突破的意義，主要體現於4方面。一、不再需要追趕摩爾定律要求的極紫外光(EUV)光刻機等被美國控制或限制的設備，改用「時間縮微」和「3D邏輯摺疊」技術來提升性能。二、過去6年，華為已依據韜定律量產381款晶片，證明這不是實驗室理論，而是規模化、可商用的現實。三、美國政策的基礎，是假設「沒有先進製程就造不出高端晶片」。韜定律成功繞開對電晶體尺寸的極致追求，讓美國技術封鎖手段失效。四、從「指日可待」變成「已在手中」，華為預告今年秋季將推首款完整採用該技術的麒麟晶片，標誌關鍵環節不再受制於人。相關技術核心，是用時間縮微替代摩爾定律的幾何縮微，通過系統性降低信號傳輸時間常數τ來提升芯片性能，繞開對極紫外光刻機等尖端設備的依賴。