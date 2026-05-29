借鏡澳洲：強管煙盒反失控

有甚麼證據顯示，煙盒尺寸限制有助提升公共衛生？ 多年前，我跟兩位經濟學者朋友做過一項簡單本地市場干預研究。這項名為《香港煙包警語面積成效經濟分析》的報告指出，從1982至2012年30年間，政府分別於1994、2000、和2007年3次推有關煙包警語面積新規管，比例由至少20%增加到50%或以上。我們的統計分析結果顯示，3次警語面積加大之後，香港吸煙率下降趨勢並沒有因此有所改變。到最近一次的2017年，煙害圖像警示進一步擴大至85%。然後呢？2017至2019年期間，香港的吸煙率罕有地從10%不跌反升至10.2%，而每日總煙支使用量亦從12.4支微升至12.7支。

再進一步推行所謂的「全煙害警示包裝」加強版「統一包裝設計規定」，市場效果可想到知。報販業界近日更指新一輪的市場干預魔鬼在細節：「有大包裝的粗煙，薄身的幼煙，他們這些產品佔市場，差不多四成至五成。統一後是將這兩款產品消滅，報販亦沒有這四、五成消費者的生意，對我們營業額一定大跌。這些消費者便轉移非法市場，光顧不法分子買私煙，因他們成為『獨家』市場。」 全煙害警示，關煙盒尺寸甚麼事？邏輯上，兩者沒必然關係。強制全煙害警示，煙盒尺寸由市場決定；強制煙盒大小，亦可零煙害警示。原來，報販業界揭發政府未經諮詢就強硬規定煙盒尺寸。經濟學最關心不是港府一次又一次因未經諮詢而強硬干預的施政災難，而是這些干預的成本效益。有請Grok以客觀態度提醒政府有關煙盒尺寸限制的控煙效益：

「目前沒有找到任何直接證據(direct evidence)，即真實世界因果研究(如前後比較、時間序列分析、中斷時間序列或RCT)，能證明單純管制煙盒物理尺寸(dimensions，如寬度、高度、深度、形狀、slim packs、bevelled edges等)能獨立提升公共衛生(如降吸煙盛行率、減消耗量或增加戒煙率)。」 沒有任何直接證據，政府如何自圓其說？一貫論述，是「控煙先驅」澳洲怎樣怎樣。這個怎樣怎樣，卻漠視跟供應干預無關純粹需求帶動的全球長期吸煙率下降趨勢。經濟學的市場分析，證據支持當消費者獲得吸煙與健康風險的正確資訊，吸煙行為會隨吸煙的健康成本增加透過市場機制自動調節，這亦是吸煙率趨勢長期下降的主要原因。警語面積比例大小無助進一步加速吸煙率下降趨勢，皆因吸煙的健康風險已是常識。說過了。據澳洲經驗，研究顯示統一包裝設計規定後轉吸平價煙的煙民吸煙數量不跌反升。當中限制煙盒大小，長煙等不合乎大小規定產品絕跡，變相迫使煙民增加吸煙頻密度。

更嚴重問題醫衛局不會告訴你，「控煙先驅」因非法煙草逃避的煙草稅收，最新官方估計達每年77億至118億澳元的庫房損失！醫衛局不會告訴你，因為保障政府財政安全不是他們使命。然而，醫衛局亦不會告訴你，澳洲健康與福利研究於2024年發布2022/23年國家藥物策略家庭調查，10.2%吸煙者表示過去3個月購買過沒有圖像健康警示包裝香煙，20%吸煙者過去3個月內看過沒有圖像健康警示煙草產品。醫衛局更不會告訴你，2023至今，澳洲政府承認非法私煙問題惡化，煙盒大小以至煙害警示皆不受「控煙先驅」所控的私煙市場，比例暴升至超過一半！