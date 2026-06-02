俄烏戰事衍生出最強軍工股

俄烏戰爭的曝光率，近期明顯被美伊戰事掩蓋，惟前者對現代軍事發展走向的影響，極為深遠。經歷長年缺乏國外援手，烏克蘭軍方自2024年起成立無人系統部隊(Unmanned Systems Forces， USF)︰部隊與國內無人機製造商保持密切聯繫，負責測試新軍備同時迅速提供改善意見下，由最初逐點擊殺俄軍，救援國民行動，到超遠距離破壞敵方昂貴的軍備。烏克蘭已擁有全球最先進的無人機科技，傳聞歐美與中東盟友開始接洽相關軍備及技術。

要無人機能遠距離進行精準作戰，無遠弗屆的網路傳輸必不可少。據最新軍事情報顯示，烏軍無人機搭載了輕巧的Starlink傳輸裝置，這是俄軍缺乏的網絡覆蓋面。