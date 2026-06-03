樂口福事件反映香港飲食業被末日？

「服務完外國遊客終於到我了。」誰再一次挑起中港矛盾，甚至是中外矛盾？內地美食博主「香港亮子」早前到被香港旅遊發展局選為「香港好味，名廚精選美食指南」中250間餐廳之一的樂口福潮州酒家用餐。據報道，這位美食博主自稱經歷了一場不快的消費體驗，並拍攝短片質疑食物味道「反覆無常」且收費昂貴，更狠批店家服務態度欠佳甚至有歧視之嫌，發難時一度大呼「我要報警！」酒家事後在社交媒體澄清：「在後面的那枱客人中有一位香港的熟客帶了幾個外籍人士來用餐，從亮子哥拍門外的片段已看到他們一早已入座，而且很快就決定要點甚麼。這位觸覺敏銳的亮子哥隨即想到可以利用這班『老外』帶來更多的話題性，說我們只顧招呼老外，挑動我國同胞的情緒，這一點真服了這位亮子哥呢。」

香港人有所不知，早在新冠疫情爆發前的2017年，美國著名綜合政經與文化評論雜誌Atlantic刊登了《What in the World Is Causing the Retail Meltdown of 2017？》一文，並提出美國實體零售店衰退的三大主要理由：(一)消費者比以往更多在網上消費；(二)美國的購物商場供應過剩；(三)美國人正將消費從物質主義轉向與朋友外出用餐。似曾相識的三大理由，疫情之後香港的零售亦終於感受到遲來的「零售末日」(Retail Apocalypse)，尤其是屋苑或社區型商場的零售。根據特區政府最新公布的統計數字，零售業的復甦較餐飲業強勁，但兩者皆未完全回復到疫情前水平。

平日叫外賣，假日上深圳。2024年由深圳市零售商業行業協會發表的《深港兩地消費滿意度調查》顯示，港人北上已成為結構性消費習慣，尤其周末及假日。超過九成受訪港人多次來深圳消費，通常與家人或朋友一同前往，多選擇即日往返。餐飲消費佔比達九成以上，其次才是購物及休閒娛樂。是的，將消費從物質主義轉向與朋友外出用餐，體驗經濟確實是大勢所趨。可是，當不少港人選擇北上體驗，本地零售餐飲增加對遊客的依賴是難免的。

跨境「美食博主」的興起，卻往往比從前寫食評的譁眾取寵。Grok便這樣分析香港亮子的聲譽：「香港亮子作為小紅書網紅，在樂口福事件後聲譽兩極分化。在香港本地口碑大幅下滑，被批評為『假香港人』『找碴博流量』，指他不懂本地收費習慣、低角度拍店員、不尊重員工。樂口福千字反擊加劇負面影響，遭大量抵制。但部分內地網友支持他敢講老店問題。整體而言，他在香港形象嚴重受損，成為中港文化碰撞的爭議人物。」