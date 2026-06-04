據波士頓諮詢公司(BCG)的一份最新報告指出，香港的跨境財富管理規模已飆升至23.01萬億元(2.95萬億美元)，正式超越瑞士稱冠全球。作為資金、人才與企業的交匯點，香港榮登「世一」寶座，對於作為港人的筆者深感榮幸，而對本地樓市而言，無疑注入一劑強力的催化劑。
【頂級豪宅供不應求】跨境財富管理規模的擴張，核心推動力來自於過萬名超高淨值富豪及數千家落戶香港的家族辦公室。對於這些頂級富豪而言，優質房地產不僅是彰顯身份的象徵，更是資產配置中不可或缺的「安全港」。隨內地及海外資金持續流入，傳統豪宅片區(如山頂、淺水灣及九龍塘等)的超級豪宅將面臨供不應求的局面。這種頂級購買力的湧入，將直接拉動豪宅物業的成交量與呎價，繼而向中高端住宅市場擴散。
【專才湧入引爆租賃】財富管理規模的增長，同時帶動了大型跨國機構在香港掀起新一輪的「搶人才」擴建潮。隨大量年薪百萬甚至千萬的私人銀行家、家辦及財富管理專家等從全球各處外派或移居本港，本地的高端住宅租務市場將率先帶來強勁支撐。這批高收入專業群體具備極高的租金承接力，偏好核心商業區周邊的優質屋苑，將直接推高核心區域的租金回報率，進而一步吸引「買樓收租」的長線投資者進場。
【甲級商廈重拾動力】隨香港確立全球第一財富管理中心的地位，全球獨立財富管理機構、信託基金、家族辦公室、會計師事務所及法律顧問等「生態圈」配套企業，很大機會需要在港設立或擴充辦公據點。這將為近年受壓的本地甲級寫字樓市場帶來關鍵的「及時雨」。核心商業區的優質商廈租賃或買賣需求將觸底回升，空置率亦有望逐步得到改善，從而驅動久違的商業地產的資產估值修復。