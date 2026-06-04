據波士頓諮詢公司(BCG)的一份最新報告指出，香港的跨境財富管理規模已飆升至23.01萬億元(2.95萬億美元)，正式超越瑞士稱冠全球。作為資金、人才與企業的交匯點，香港榮登「世一」寶座，對於作為港人的筆者深感榮幸，而對本地樓市而言，無疑注入一劑強力的催化劑。

【頂級豪宅供不應求】跨境財富管理規模的擴張，核心推動力來自於過萬名超高淨值富豪及數千家落戶香港的家族辦公室。對於這些頂級富豪而言，優質房地產不僅是彰顯身份的象徵，更是資產配置中不可或缺的「安全港」。隨內地及海外資金持續流入，傳統豪宅片區(如山頂、淺水灣及九龍塘等)的超級豪宅將面臨供不應求的局面。這種頂級購買力的湧入，將直接拉動豪宅物業的成交量與呎價，繼而向中高端住宅市場擴散。