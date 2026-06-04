青少年不吸煙 禁煙不如加力打毒打大麻

香港加煙稅令相關稅收大減，但吸煙人數卻未大減，相信是煙民轉吸私煙或減少吸食數量。(資料圖片)

香港在2023年加煙稅，收入從78.6億元，減至72.5億元；2024年再加，收入72.5億元，減至43.2億元。但吸煙人數並未大幅減少，相信人們只是轉往吸私煙，又或是沒戒煙但減了吸食數量。

不過在2025年，煙稅收入顯著回升至55億元，但相信應永不可回到全盛時期的收入。

宏觀地看，這可被視為禁煙的成本。事實上，這幾年來，吸煙人數減少了，公共場所也普遍禁煙了，二手煙對於不吸煙人士的煩擾也因而減少了。因此，社會上對於吸煙的反感也減少了，反而由於政府收支不平衡，以債當收入，人們更為關注公共財政；權衡輕重之下，社會便漸漸覺得，煙稅比禁煙更為重要了。