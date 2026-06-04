青少年不吸煙 禁煙不如加力打毒打大麻

香港在2023年加煙稅，收入從78.6億元，減至72.5億元；2024年再加，收入72.5億元，減至43.2億元。但吸煙人數並未大幅減少，相信人們只是轉往吸私煙，又或是沒戒煙但減了吸食數量。
不過在2025年，煙稅收入顯著回升至55億元，但相信應永不可回到全盛時期的收入。
宏觀地看，這可被視為禁煙的成本。事實上，這幾年來，吸煙人數減少了，公共場所也普遍禁煙了，二手煙對於不吸煙人士的煩擾也因而減少了。因此，社會上對於吸煙的反感也減少了，反而由於政府收支不平衡，以債當收入，人們更為關注公共財政；權衡輕重之下，社會便漸漸覺得，煙稅比禁煙更為重要了。
至於政府的立場，主要是醫務衛生局的立場，是吸煙危害健康，因此煙民減少，也可減低醫療支出。不過有人反說，煙民比較早死，因而花在醫療支出的公帑也會較少。
真正的原因，是當局為了符合世界衛生組織的要求，與世界接軌，這是KPI之一。事實上，很多其他國家都正在符合這KPI，因而大加煙稅，非獨香港。香港的煙稅率並非全世界最高，但是加上其他的限制，如近來備受詬病的煙盒限制，卻應是世界最嚴。
不過，中國煙民眾多，而且常來香港，如要與內地接軌，以及令到香港對內地旅客更為旅遊friendly，則又要另外再想了。單看事實，這些年來，單單因為吸煙問題，內地旅客與香港鬧矛盾的個案，無日無之，也不用多說了。
照我看，其實新一代幾乎完全不吸煙，之所以吸煙人數年年減少，說穿了，不過是年年有人死，煙民的基數自然少了。換言之，香港政府花這麼大的氣力去禁煙，用上偌大的成本，煙稅少收了，計上宣傳、海關緝私煙等等，年花掉以十億元計的成本，只是打稻草人，完全是白幹了。唯一的積極作用，是符合了世衛的KPI，立了功，又可以推港人去世衛工作，威威。
總括一句，今時今日的青少年，都不吸煙，要想反叛，索性吸毒。與其反煙，不如把成本用來反毒、反大麻好過！