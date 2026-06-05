香港愈熱，ESG不再是選擇題

過去一周，凡在香港街頭的人都能感受到這股熱浪。走出冷氣房間的那一刻，便會被撲面而來的熱氣所包圍。這種酷熱讓人不禁駐足思考：香港的夏天會一直如此炎熱嗎？還是說，情況改變了？數據證實了我們身體的感受。 去年，香港錄得53天「酷熱天氣」（氣溫達33°C或以上），其中更有多次超過35°C。這並非個別現象，長期數據顯示，非常炎熱的日子和夜晚明顯增加，而寒冷日子則大幅減少。過去香港每年只有少數酷熱天氣，如今這個數字已大幅上升。光是2024年，香港就打破了35項高溫紀錄，成為有紀錄以來最熱的一年。氣候預測顯示，若現況持續，到本世紀末，香港氣溫可能上升2°C至3.6°C。

簡而言之，香港正變得越來越熱，而且情況很可能會繼續惡化。但極端高溫並非只是季節性不適，它已成為公共健康問題和商業風險。當氣溫上升時，生產力便會下降，戶外工作人員會面臨真正的健康風險。能源消耗大幅增加，因為冷氣系統需要更長時間、更大力運作。供應鏈可能受阻，員工因病缺勤增加，保險成本也會相應調整。這些並非對未來的假設，而是已正在發生的事。研究亦顯示高溫對健康的直接影響，當氣溫超過某個水平，住院人數會明顯增加。高溫還會使空氣質素惡化，促使地面臭氧的形成，刺激呼吸系統，增加疾病復發。

對企業領導者而言，這無疑是一個重要警號。氣候變化不再是遙遠的環境議題，而是關乎營運和財務風險。這正是為何ESG（環境、社會及管治）不能再被視為次要或公關工作。它應該被納入風險管理的核心討論範疇。監管機構已正朝這個方向推進。香港的披露要求正逐步收緊，上市公司未來數年將需要衡量排放並加強氣候相關報告。訊息非常清晰：氣候風險就是財務風險。忽視它已不再是可行的選擇。氣候變化不只帶來挑戰，也正在重塑資本流向和投資機會。

在全球範圍內，ESG投資已穩步成為主流。可持續資產預計到2030年將超過40萬億美元，佔全球資本相當大一部分。在亞洲，這一轉變更為顯著，ESG市場預計未來數年將以每年超過20%的速度增長。這已不是小眾趨勢，而是資本的結構性重新配置。吸引投資的領域也日益清晰。能源轉型是最大主題之一，包括可再生能源、儲能和相關基礎設施。電動車及其供應鏈正快速擴張。在城市層面，綠色建築、能源效率和氣候適應技術亦日益受到重視。亞洲正處於這一轉型的中心——不僅因為它佔全球排放的重大份額，更因為它是氣候解決方案的最大市場之一。

香港已開始參與這一轉變。最近數月，香港的綠色債券發行多次出現超額認購，反映投資者需求強勁。全球及區域資本正積極尋找符合可持續發展的機會。金融機構正擴大綠色產品，甚至從房地產到物流等傳統產業也逐漸調整自身定位。 對投資者而言，這需要思維上的轉變。可持續發展不再只是「行善」，而是理解長期經濟方向的關鍵。並非每個被標籤為「綠色」的投資都會成功，審慎盡職調查仍然必要。但完全忽略這個領域，則可能錯過這一代最重要的資本配置轉變之一。在個人層面，邏輯同樣適用。我們如何投資，正越來越反映我們如何理解未來。氣溫上升、能源系統改變和監管演進，並非抽象趨勢，它們會影響收益、風險和機會。