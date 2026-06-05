落選議員 花紅助理是沒公義有仁義

沒有連任的議員向157名助理發放總共940萬元獎金或花紅的事件，惹公眾關注。(資料圖片)

話說沒有連任的議員，向157名助理發放總共940萬元獎金或花紅，這還包括了最近捲入風化案的前區議員施駿興，拿到26萬元，是月薪的6倍，這引來了公眾的譁然。

這事件的癥結在於：這不是單一事件，而是39位落任議員中的30位的共同行為。

事實上，議員助理這位子，需要的是知識水平過硬，工作時間長、壓力大，薪水卻不高的職業。在外國、在內地，他們可仗著知識和政界關係，憑旋轉門轉職其他筍工，但香港卻沒有這傳統。

將心比心，這些助理勞苦功高，如果可以不花自己荷包的錢，為他們提供花紅，這在人情而言，是很大的美事。反之，如果別的助理有而自己沒有，則兩人以後必然反目成仇。