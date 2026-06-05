落選議員 花紅助理是沒公義有仁義

話說沒有連任的議員，向157名助理發放總共940萬元獎金或花紅，這還包括了最近捲入風化案的前區議員施駿興，拿到26萬元，是月薪的6倍，這引來了公眾的譁然。
這事件的癥結在於：這不是單一事件，而是39位落任議員中的30位的共同行為。
事實上，議員助理這位子，需要的是知識水平過硬，工作時間長、壓力大，薪水卻不高的職業。在外國、在內地，他們可仗著知識和政界關係，憑旋轉門轉職其他筍工，但香港卻沒有這傳統。
將心比心，這些助理勞苦功高，如果可以不花自己荷包的錢，為他們提供花紅，這在人情而言，是很大的美事。反之，如果別的助理有而自己沒有，則兩人以後必然反目成仇。
至於前立法會議員、實政圓桌召集人田北辰建議議員如有需要，應該自掏腰包，實在是風涼話，皆因絕大部分的議員都沒他的經濟實力，非不為也，實不能也。
總括而言，根源是在於法例有疏漏，必然會被鑽空子，根本怪不得議員們。只要政府對此下定嚴格指引，就可解決問題。
至於議員助理的薪水之低是否公平、應否有長期服務金，甚至應否撥入公務員機制等等，諸如此類，都是枝節問題。照我的看法，倒不如效法帝制中國的地方官，一次過每月支取40萬元，包括薪水、租金、交通、酬酢在內的全部開支議員自己包支包結，更為乾脆。
至於落選議員們，反正應該永無機會再進立法會，來一個寸草不生把資源撥給前手下，失卻了公義卻得回仁義，也是人之常情。
查實，議員們浪費公帑的漏洞並不少。隨便舉個例子，今日的議員有好幾種，包括了直選、功能組別、選委，這其中，直選的日常運作成本遠高得多，例如選舉工程、宣傳物品，以及成立議員辦事處，並有職員接應街坊等。
然而，功能組別和選委的議員們，由於選民基礎少，成本也低得多。是以他們的撥款往往有更大的盈餘，這從公帑的角度而言，當然也是浪費。議員們同工同酬固然是應該，但卻不一定需要同工同津貼，政府是不是應該削減這部分的津貼，以省回公帑呢？