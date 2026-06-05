科網股泡沫爆破前，有甚麼著名的IPO？

說過了，從經濟學角度分析，馬斯克的敗訴代表OpenAI與SpaceXAI將短期內各自上市，「AI泡沫」一朝爆破的話，這個法庭裁決就是加速師，皆因人工智能的前沿模型是極度資本密集投資，加上平台效應，即使不是贏家通吃，亦傾向寡頭壟斷。然而，芝加哥學派不是信奉有效市場，價格理性反映資訊的的嗎？是的，學界對資產市場的「泡沫」從來沒有共識，所謂測試泡沫，極其量是事後孔明。芝大的法馬教授(Eugene Fama)有一名言：「關於泡沫，我想要一個有系統的方法去識別它。這是一個簡單的建議，你要有能力預測它將會完結，但至今所有嘗試過的測試都是失敗的。統計學上，我們還未找出方法去識別泡沫。」回應法馬教授的名言，幾位哈佛學者便曾進行了一項「泡沫」研究。他們發現：(一)法馬對，股價爆升並不能預測之後平均回報偏低；(二)股價爆升，卻可以預測之後「爆煲」機率上升；(三)股價爆升伴隨的成交量、波幅等，有助預測之後「爆煲」機率上升；(四)這些成交量和波幅等，亦有助預測之後的回報。