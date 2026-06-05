科網股泡沫爆破前，有甚麼著名的IPO？
說過了，從經濟學角度分析，馬斯克的敗訴代表OpenAI與SpaceXAI將短期內各自上市，「AI泡沫」一朝爆破的話，這個法庭裁決就是加速師，皆因人工智能的前沿模型是極度資本密集投資，加上平台效應，即使不是贏家通吃，亦傾向寡頭壟斷。然而，芝加哥學派不是信奉有效市場，價格理性反映資訊的的嗎？是的，學界對資產市場的「泡沫」從來沒有共識，所謂測試泡沫，極其量是事後孔明。芝大的法馬教授(Eugene Fama)有一名言：「關於泡沫，我想要一個有系統的方法去識別它。這是一個簡單的建議，你要有能力預測它將會完結，但至今所有嘗試過的測試都是失敗的。統計學上，我們還未找出方法去識別泡沫。」回應法馬教授的名言，幾位哈佛學者便曾進行了一項「泡沫」研究。他們發現：(一)法馬對，股價爆升並不能預測之後平均回報偏低；(二)股價爆升，卻可以預測之後「爆煲」機率上升；(三)股價爆升伴隨的成交量、波幅等，有助預測之後「爆煲」機率上升；(四)這些成交量和波幅等，亦有助預測之後的回報。
問題是，泡沫的高峯極難預測，因此能夠預測平均回報不等於容易賺錢。
高峯極難預測。回頭望過去，有請Grok分享科網股泡沫的一段歷史：
「科網股泡沫爆破前(1995-2000年初)，最著名的IPO包括1995年8月的Netscape Communications，這場IPO被視為網路股熱潮的起點，首日股價大漲逾100%，徹底點燃投資人對科網公司的狂熱；之後Yahoo!(1996)、Amazon.com(1997)、eBay(1998)等相繼上市，其中Amazon與eBay成為少數長期存活並壯大的企業。1998年底至1999年，炒作達到高峰，theGlobe.com首日暴漲606%，VA Linux Systems更創下698%的驚人漲幅，許多公司即使嚴重虧損、毫無盈利，仍能以『.com』概念輕鬆募資數億美元。2000年初Pets.com以襪子狗吉祥物聞名，IPO後卻在短短9個月內破產，成為泡沫最經典的失敗象徵。這些IPO大多在納斯達克上市，反映當時市場對流量與故事極度追捧、忽略基本面的瘋狂氛圍，最終在2000年3月納斯達克見頂後，泡沫正式爆破。」
超過九成的純「.com」公司，不是破產就是變得irrelevant。只有少數具備真實產品、客戶和優秀領導力的公司(如亞馬遜、蘋果、微軟)才能長期生存，最後成為數以萬億計美元市值的公司。然而，即使是這些大型成熟企業，也花了近十年股價才超越2000年的高峰。更有一些公司如思科，足足花了25年，直到去年底股價才回復當年之勇。