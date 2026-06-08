自從港交所引入FINI快速上市機制，以及券商預繳式孖展融資制度，孖展認購新股不再像過往一樣，真金白銀被凍結，加上招股到上市其縮短，大大刺激散戶投資者認購新股熱衷度，導致香港新股（IPO）認購熾熱程度，出現史無前例的瘋狂，超額認購倍數屢創新高，部分股份公開發售部分甚至錄得數千倍至逾萬倍認購，恍如投資者將新股認購等同購買六合彩。 筆者過去一個月，曾在個人專欄及接受訪問時提出警告，強調新股亢奮情緒難以持久，基本因素欠佳或概念炒作過度股份，上市後高追風險極高，當心「高峰的快感剎那失陷」，甚至「破地獄」（股價跌穿招股價）風險，並預期很快便會出現，個別新股公開發售認購反應依然強勁，惟上市後股價表現未如理想。上星期更在專欄撰文警告，本地證監會對個別本地中資券商進行搜查，將會成為新股認購亢奮情緒急速降溫的導火線。

以早前一隻錄得接近15,000倍超額認購半新股為例，該股雖以人工智能（AI）概念招徠，但實際上並非真正人工智能硬件企業，基本因素僅屬一般水平，惟散戶投資者一聞「AI」二字，即一窩蜂去認購，導致公開發售部分嚴重超購，即使「頂頭槌」即公開發售認購上限，仍然一手難求，但事與願違是，上市首日高開後，瞬間便打回原形，反映市場對概念股追捧已趨理性，盲目高追新股風險極高。 上周五，一隻連鎖藥房新股上市首日表現更為慘烈，即使公開發售超額認購數百倍，上市首日不但跌穿招股價，收市更暴跌四成多，反映新股市場已由極端亢奮快速冷卻。

筆者從事投資者教育工作逾二十年，現時任教一個有持續進修基金資助、屬資歷架構第三級的證書投資課程任教，其中一課專門剖析新股認購策略，包括回撥機制（clawback mechanism）、超額配售選擇權（over-allotment option）以及穩定價格機制（price stabilization）等重要內容。這些機制本意是平衡不同投資者群體利益及維持上市後股價穩定，實際運用中，更成為判斷股份前景重要指標。 投資者在認購新股時，面對快速招股機制下極短的決策窗口，最關鍵的參考因素之一，便是國際配售部分的認購反應。若國際配售反應冷淡，而公開發售部分卻出現極端超購，則該股份極大機會在上市後「破發」。原因在於國際機構投資者通常進行深入盡職調查（due diligence），涵蓋公司財務、業務模式、競爭環境及風險因素等多個層面，其認購意欲低迷，往往意味基本因素或估值已存在隱憂；相反，公開發售部分則主要由散戶主導，容易受市場情緒及熱門概念炒作驅動，導致貨源大量流入散戶手中。上市後，缺乏機構支持股份，自然易受拋售壓力影響，形成「高開低走」甚至跌破招股價的局面。

早前一家摺疊式單車生產商，業務欠缺高增長或之前景，卻因為市場亢奮情緒，錄得數千倍超額認購，某程度上個別散戶投資者，已把認購新股視作「買六合彩」。此等現象反映投資者情緒已出現非理性亢奮，完全忽略基本面分析，純粹追逐短期炒作機會。類似情況在AI概念股熱潮中更為常見，部分企業雖掛上AI標籤，核心業務或技術實力未能匹配市場預期，結果上市後迅速回吐前期升幅。 香港作為國際金融中心，新股市場健康發展有賴優質企業上市及理性定價。過去一段時間，AI概念熱潮確實帶動部分具實質技術及業務基礎的企業成功集資，例如真正涉及AI基礎設施或應用層的優質公司，獲得機構投資者及基石投資者的強力支持，上市後表現穩健。

與此同時，新股亢奮熱潮亦吸引不少質素參差「概念股」湧現，這些股份往往依賴市場情緒推動，基本面薄弱，財務狀況欠佳，風險披露部分亦存在多項不確定因素。當市場資金面出現變化，或投資者開始回歸基本因素審視時，泡沫便會逐步爆破。 近期多隻新股上市後表現疲弱，正是此一轉變的明證，亦反映監管機構及市場參與者對上市質素把關的重要性日益提升。 從更廣闊市場背景分析，香港交易所近年積極優化上市制度，吸引新經濟及科技企業來港，去年已重奪全球IPO集資冠軍寶座，今年至今仍維持強勁勢頭。

然而，熱潮背後亦隱藏風險，散戶過度參與高倍數超購的新股，容易放大市場波動性，若果接二連三出現跌穿招股價的新股個案累積，將削弱整體投資者信心，影響香港作為亞洲首要融資平台的長遠吸引力。 筆者認為，跌穿發行價的新股個案將陸續有來，這是市場自然調整的過程，促使整個生態朝更健康方向發展。投資者宜汲取教訓，在參與新股認購時，切勿盲目跟風，必須詳細審閱招股文件，重點分析公司業務模式、競爭優勢、財務狀況及風險因素；密切留意國際配售與公開發售的認購差異，以及基石投資者（cornerstone investors）的參與程度和鎖定期安排；理解各項穩定機制的局限性，例如穩定價格行動機制，只是有秩序地在跌破招股價後「接貨」，無法改變股價「破地獄」現實。

現時市場熱潮降溫，正為投資者提供重新檢視策略的良機。唯有回歸基本因素分析，結合宏觀經濟走勢、行業周期及公司個別質素，方能在波動市況中穩健增值。 展望未來，香港交易所持續優化上市制度，吸引優質科技及新經濟企業來港，長遠有利市場發展。但短期而言，投資者必須保持警惕，勿讓「AI」等熱門概念成為盲目追捧的藉口。 新股投資不是買六合彩，持平客觀分析方為上策。 黃德几 盈立證券研究部執行董事 正向教育證券投資分析課程首席資深導師