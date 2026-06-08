「只要納指沒事、費城半導體指數沒事，咱就沒事兒」，這是「站在光裡」的報團者們的最大信仰。隨著上周四AVGO暴跌，隨著美光閃迪以及上周五韓國股市的大幅回檔，上周五A股也扛不住了，雙創指數大幅下跌，號稱AI總龍頭的中際旭創跌7.81%。上周五晚，美股暴跌，納指跌4.18%，費城半導體更是大跌10%，創6年來最大跌幅。所以，有事兒了嗎？

有人總結了上周五暴跌的幾個原因：非農資料超預期引發加息擔憂、SPACEX上市引發流動性擔憂、擔心6月美國聯儲會議WASH的鷹派表態，以及玄學派的「世界悲」等等。我個人看來，這些可能都有道理，但最直接的誘因還是高槓桿極致抱團導致的流動性問題，其中最為典型的是韓國股市，它的全民炒股熱潮、它的槓桿率，都比2015年A股股災前有過之而無不及，這種瘋狂程度，一旦有甚麼風吹草動，極易引發巨幅震盪。作為兩大存儲股佔據半壁江山的市場，我始終把它看成美股科技牛的一部分，它如果出了問題，勢必會對美股有所反噬。因此，我個人認為，美股短期大概率是有點事了，至於是多大的事，是中期的事還僅僅只是短期的事，目前還不好判斷，需要時間來觀察。但無論如何，既然美股有事，那抄作業的A股科技也逃不掉。