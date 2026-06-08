無份抽SpaceX 可以買龍豐

報道指SpaceX IPO將排除中國及香港投資者認購。(資料圖片)

假如AI泡沫爆破，推斷SpaceX股價比招股價下跌多少？再推斷多少年時間才能回升至招股價？ 那邊廂，報道指SpaceX IPO將排除中國及香港投資者，原因是SpaceX涉及敏感火箭技術、衛星及人工智能等關鍵國防技術，技IPO術數據與相關出口受到嚴格管制，上市前「淨化」股東名冊，避免觸發當局審查為的是減低監管風險。這邊廂，超購逾660倍龍豐集團(2290)，儘管上市前暗盤曾暴升逾70%，首日掛牌卻大跌46%，跌穿招股價每手帳面虧損1,185元。超購，同時首日破發，據分析指港股IPO中並不罕見的散戶短抄現象。說到底，本地零售復甦依然緩慢，投資者對消費股(尤其是藥妝零售)態度依然保守。

航天科技加人工智能，有無得諗？ 我可能是本地傳媒最早有系統地分析馬斯克的人。2014年，我在《有電車男無Iron Man的國際都會》這樣介紹他：「很多美國人卻認為，『電車男之父』馬斯克(Elon Musk)才是廿一世紀真正的Iron Man ……不到20歲時，他問，對人類的未來影響舉足輕重的新科技有哪幾種？他的答案是：(1)互聯網，(2)清潔能源，(3)上太空，(4)人工智能，和(5)改寫基因，而他認為發展最後兩項對人類是福是禍還說不準。於是，在美國取得經濟和物理雙學位後不久，他決定放棄研究院的學業轉戰商場，實現他的三大夢想。這時，馬斯克只有24歲。1995年首次創業，成立了協助傳統報紙搞網上平台的Zip2，4年後以3.07億美元賣盤。馬斯克把他賺來的錢投資網上金融，公司在2000年改名Paypal，兩年後又以1.65億美元賣盤。之後幾年陸續成立的SpaceX、Tesla Motor、SolarCity，做的不是上太空，便是與清潔能源有關的生意。」

30年創業路，馬斯克幾次改變了主意：(1)賣掉的Paypal，是AliPay的學習對象，近年他卻多次表示，X要向WeChat學習，把社交媒體結合電子支付及其他日常應用功能；(2)儘管他是Tesla的早期投資者而非真正創辦人，早年他卻多次表示Tesla沒有競爭對手，對比亞迪(1211)更是一笑置之；(3)創立OpenAI初心是為了對抗人工智能可能帶來的風險，輸掉其控制權後，近年他透過即將上市的SpaceX收購xAI為全資子公司，企圖利用SpaceX的太空優勢加速xAI的發展。 當航天科技加上AI，連Grok也同意，AI泡沫一旦爆破SpaceX不能獨善其身：

「若AI泡沫爆破，SpaceX股價自招股價135美元可能下跌65至85%(跌至約20至47美元區間，對應公司估值回落至3,000至6,500億美元)，主因是目前1.77萬億美元IPO估值高度仰賴xAI合併後的AI敘事(軌道數據中心等尚未驗證概念)，而核心Starlink(已盈利)與發射業務雖具護城河，但不足以支撐極高銷售倍數。之後回升至招股價最可能需8至15年，類似dot-com泡沫後Amazon、Cisco等優質科技股的復甦歷程，關鍵取決於Starlink 用戶成長、Starship商業化進展，以及AI業務能否從概念轉為實際現金流貢獻；樂觀下或5至8年，悲觀則更久甚至難以完全回升。」