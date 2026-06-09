留意南方東英國指備兌ETF

基於恒生指數結構性問題，港股今年跑輸環球股市，雖未陷熊市，亦絕非牛市。在缺乏單邊上漲趨勢的環境下，傳統「買入並持有」策略難以獲利且易消耗投資者耐心。此時，以獲取穩定現金為目標的備兌認購期權策略成為收息首選。南方東英國指備兌ETF(2802)憑藉獨特收益模式，成為追求穩健回報者提供極具吸引力的配置工具之一。 此ETF核心在於「雙引擎」收益：主要投資國指成分股，同時系統性沽出該指數認購期權。其特色是將標的資產未來部分上漲空間，透過收取期權金提前變現。在反覆震盪市中，沽出的期權大概率不會被動行權，投資者能持續賺取期權金；若市場回調，期權金收入更可作為「減震器」抵消部分損失，降低波動率。相較單純持股，它在複雜市場中展現更強的防禦性與確定性。

對收息型投資者而言，現金流頻率至關重要。此ETF旨在每月派息，來源涵蓋投資組合內的股票分紅與沽出期權所獲期權金。約18%至19%的目標年化派息率及不足千元的低入手門檻，便利了中小投資者管理現金流。在熱門股輪動極快的當下，與其頻繁追逐高風險題材，不如將其作為底倉，用時間換取穩定的複利空間。 儘管優勢顯著，投資者仍需留意風險。首先，「派息率並不保證，且可從股本中分派」，極端情況下基金或動用本金派息，導致資產淨值下降。其次，若市場進入強勁單邊大牛市，沽出的期權將限制上漲空間，收益鎖定於「行權價+期權金」上限內，從而跑輸直接持有國指的回報。此外，若股市遇系統性暴跌，期權金的緩衝作用亦有上限，無法完全避免投資組合內股份下跌引致的重大虧損。