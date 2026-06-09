馬斯克木人星際夢 火運升空

丙午夏日炎炎，6月熱力直逼火箭升空。SpaceX世紀招股正式落地，由2025年底籌備至今，短短半年估值再漲18%，迅即攀至1.77萬億美元，真係快過火箭㗎。

市值飛騰主因有二。其一，Starlink用戶由2025年底900萬，激增至2026年6月1,200萬。Starlink已佔SpaceX收入與盈利逾六成，用戶暴增猶如火箭燃料，推動估值節節高升。其二，2026年2月完成收購xAI後，太空AI合璧，獨一無二。當下AI概念仍為市場寵兒，借勢上市更易「cap水」高估值。

市值愈高，上市愈有利。巨型公司一旦掛牌，必然納入指數，追蹤基金須機械追貨，提供強力支撐。保守估計，上市後1至4周，約70億至數百億美元自動流入(Nasdaq-100等指數效應尤著)，低流通股下更形供不應求。