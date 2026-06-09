馬斯克木人星際夢 火運升空

丙午夏日炎炎，6月熱力直逼火箭升空。SpaceX世紀招股正式落地，由2025年底籌備至今，短短半年估值再漲18%，迅即攀至1.77萬億美元，真係快過火箭㗎。
市值飛騰主因有二。其一，Starlink用戶由2025年底900萬，激增至2026年6月1,200萬。Starlink已佔SpaceX收入與盈利逾六成，用戶暴增猶如火箭燃料，推動估值節節高升。其二，2026年2月完成收購xAI後，太空AI合璧，獨一無二。當下AI概念仍為市場寵兒，借勢上市更易「cap水」高估值。
市值愈高，上市愈有利。巨型公司一旦掛牌，必然納入指數，追蹤基金須機械追貨，提供強力支撐。保守估計，上市後1至4周，約70億至數百億美元自動流入(Nasdaq-100等指數效應尤著)，低流通股下更形供不應求。
在這個丙午年甲午月(2026年6月)，木火最旺的季節，56歲前夕，馬斯克有望成為人類史上首位「萬億富豪」。足以引證丙午陽火帶來的正面作用。
生於1971年6月28日的馬斯克，五行屬木，一生正如參天巨樹向上破土：PayPal、Tesla、SpaceX、xAI，無不挑戰地心引力。
飛龍在天，亢龍有悔。最怕2026丙午陽火一退，接力的2027丁未陰火年引發監管與官司問題，令成本上升，導致盈利不似預期。投資者宜小注怡情，11月左右視情況結算，方為上策。
木人精神，啟示世人：向上生長固佳，守中持正更要。平衡五行，方能長青不敗。