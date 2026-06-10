復銳醫療科技低吸時機

復銳醫療科技(1696)是具以色列背景醫美設備供應商，大股東為內地醫藥龍頭復星醫藥(2196)，憑Alma品牌在全球醫美能量源設備(EBD)領域擁超過25年經驗，產品涵蓋激光、射頻、超聲波等技術 並積極布局注射填充劑，業務覆蓋全球逾110國家及地區。
2025年公司總收入3.65億美元，當中北美洲佔約30%、歐洲佔約15%、亞太佔40%。從地區分布，多元化地區布局有利對沖單一市場風險。而且，非人民幣收入佔比超過50%，為公司添出海概念。盈利方面，去年經調整後盈利3,096萬美元，折合市盈率約5倍。相比同業，估值明顯低估。
財務方面，公司擁約7千萬美元，手頭只有約1千萬美元有息銀行貸款，財政穩健。在現金充裕下，有利公司投放資源在研發新產品或改進技術，把握醫美市場帶來的高增長機遇。以現時市值11.8億元計，公司淨現金佔約40%，給予股份較強的防守性。
總結，隨著全球醫美需求持續增長，公司有條件從中受惠，中長線發展應不錯。股價正處近年新低，是趁低吸納好時機。值得留意大股東復星醫藥曾計劃私有化同系的復宏漢霖(2696)。雖然最終被小股東否認提議，但大股東確實有趁低吸納的觸覺感。因此，不排除大股東或有意向估值低迷的復銳醫療出手。