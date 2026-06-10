復銳醫療科技低吸時機

財務方面，公司擁約7千萬美元，手頭只有約1千萬美元有息銀行貸款，財政穩健。在現金充裕下，有利公司投放資源在研發新產品或改進技術，把握醫美市場帶來的高增長機遇。以現時市值11.8億元計，公司淨現金佔約40%，給予股份較強的防守性。

總結，隨著全球醫美需求持續增長，公司有條件從中受惠，中長線發展應不錯。股價正處近年新低，是趁低吸納好時機。值得留意大股東復星醫藥曾計劃私有化同系的復宏漢霖(2696)。雖然最終被小股東否認提議，但大股東確實有趁低吸納的觸覺感。因此，不排除大股東或有意向估值低迷的復銳醫療出手。