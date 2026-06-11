飲食是產業升級不是寒冬

沒幾年前，內地品牌餐廳以更好的管理，更低的成本，更高的創意，殺進香港，間間大排長龍，本來以為，它們將成為本地餐飲業的中流砥柱。誰知到了今天，潮退得比任何人想像都要快，在今日的餐飲業低潮中，居然成為了重災區，有的甚至敗走麥城，退出了香港市場，就算是留低的，也已人龍不再，無復盛況了。 人們分析了很多原因，例如說，租金啦、人工啦。但我認為港人北上玩樂熱潮，立竿見影的就是在港的內地品牌：如果要食，不如返大陸食啦！

最離譜的是，我識一位萬億新袍，你沒看錯這數字，沒有萬億，也有幾千億，個個星期都和手帕交回內地買餸、揼骨、吃飯，名句是：「食甬府、新榮記，default梗係返深圳啦！」(按：甬府、新榮記都是在香港有分店的高級餐廳，價錢比福臨門高出一截，不過而家香港最貴的餐廳，絕對是潮粥燒螺店。) 正如我幾個月前在本欄講過，香港餐廳的總數目，這麼多年都是1.7萬間，相差不大。至於總營業額，則比起幾年前的全盛時期，跌了8%左右，但這兩年只是跌了不到1%。我估計，重災區應是酒吧，其次是內地品牌中餐廳。當然，中餐廳，尤其是傳統的中式大酒樓也有不少結業了。