美國與朝鮮的羅生門 中國默不作聲

美國總特朗普在5月14日至16日訪問中國；17日，白宮在「事實清單」中，首次提及兩國元首確認了「朝鮮無核化」這一共同目標；6月5日，國務院發言人向傳媒證實了上述說法。 翌日，勞動黨中央委員會部長金與正回應，指朝鮮的核力量是國家憲法規定，而它作為擁核國家地位是絕不退讓的底線，中美國家元首會面中確立的無核化目標是「虛假的」，並自稱掌握更加準確的信息。 在她作出這回應的兩天後，我國國家主席習近平訪問朝鮮。在這之前，兩人曾經六次會面，其中五次是在2018年至2019年，金正恩四次來中國，習近平一次到平壤。

習主席在2012年上任，中間是隔了六年，忽然和金正恩頻繁見面。我的猜想是，朝鮮是中國唯一有軍事結盟條約的國家，1961年簽署的《中朝友好合作互助條約》的第七條是，每20年一次的例行續期確認，雖然是有無限自動續期條款，但瀕臨到期，兩國元首也多點見面。 總之，在2019年之後，兩人數年不見，再一次見面是2025年抗戰勝利80周年活動期間，金正恩到了北京。跟著就是這一次了。 至於美國國務院和金與正的羅生門，特朗普是當事人，而金與正則是hear-say，理論上，美國當然更為可靠。可是，金與正卻猛烈抨擊美方的說法是「散播虛假資訊的慣用伎倆」，而中國則採取戰略模糊的策略，不出來澄清，應該和朝鮮事先有了默契。