飼養寵物是大潮流 必須正視

香港政府修訂《食物業規例》，解除長達30年的狗隻入食肆禁令。不過仍須向食環署申請「讓狗隻處於食物業處所的准許」，而且，狗隻不可進入食物室或廚房，及必須以不超過 1.5米的狗帶穩妥牽引，或繫於固定附著物。 這明顯是為了回應社會的巨大訴求﹕一，寵物愈來愈多。二，市民愈來愈重視寵物，換言之，養寵物從消閒變成了必需。三，寵物經濟的發展。 根據政府的統計數據，住戶飼養比例是12.6%，但市場調查的數字則是35%，其中48.4% 的寵物住戶飼養狗，22.3%飼養貓，但由於養貓往往養好幾隻，因此貓的總數比狗多。意料不到的是，居然有19.3%的住戶飼養龜，此外，倉鼠、龍貓等小寵物也很受歡迎，相信是因迎合公屋的規定。

事實上，養寵物不生孩子已成為了整個世界的大潮流，香港要不是有土地問題，相信養寵物的比例更會大大增加。 這一次的解除禁令，的確是因應市民需要的德政，可這也未免來得太遲，未能完全適應到社會的節奏。查現時公屋對於寵物的限制甚嚴：貓絕育、狗全禁、小型寵物可養。其實大可以特設宜養寵物的公屋，並可收取更高的管理費，以收回管理寵物的成本，也不怕騷擾到不養寵物的居民。 寵物最討厭的，是隨街便溺。例如說，溜狗者的狗隻在街上撒尿，狗主往尿淋一瓶水，這只是溝淡，並沒洗去尿液，令人噁心。可這為何有這情況？還不是因為狗公廁嚴重嚴重缺乏，市民無計可施，唯有如此。