聯儲局沃什鷹派新時代 (路透社圖片)

過去一個星期，環球金融市場其中一個焦點，必定是美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會議，而這次更是沃什重返聯儲局，以主席身份主持的首場會議。 這次會議最令市場感到意外情景，令筆者想起陳奕迅《十面埋伏》歌詞：「只差一點點，先可以在會面。」 眾所周知，聯儲局每隔一次會期，都會發表一份對美國經濟增長、通脹以及就業市場情況進行詳盡分析的《經濟預測摘要》（Summary of Economic Projections，SEP），同時附有每位聯儲局官員對合適利率水平的點陣圖預測。

然而，今次點陣圖只有18點，差了主席沃什本人的「一點」。由於沃什5月22日才正式履新，是次議息會議對他而言可謂「凳也未坐暖」。按照常理分析，新主席未就未來聯邦基金目標利率水平提交預測，實際上並非不合理。 不過，沃什在會後表態中明確指出，「點陣圖」對於聯儲局貨幣政策調控而言，可能帶來一定掣肘，過度依賴前瞻性指引，容易令決策者受制於特定路徑，在經濟前景充滿高度不確定性環境下，反而不利靈活有效應對各種突發挑戰。

他同時強調，未來貨幣政策走向將面臨更多變數，這番言論亦完全符合其一貫堅持的務實立場。 筆者從事投資教育工作多年，現時任教一個獲持續進修基金資助、資歷架構第三級的證書投資課程。其中一課。便是教導學員，什麼是貨幣政策、量化寬鬆和量化緊縮的概念，以及如何評估和分析這份經濟預測摘要，並據此作出對聯儲局未來貨幣政策的預測。 事實上，聯儲局每季發布的經濟預測摘要，能夠清晰反映聯儲局官員對經濟增長、通脹率以及就業市場的整體觀感，具有極高參考價值。今次經濟預測摘要顯示，官員不僅大幅上調通脹預期，更顯著提升今明兩年聯邦基金利率目標的平均預測值。

這一重要調整，充分說明聯儲局內部普遍認為當前通脹壓力極為嚴峻，貨幣政策不僅無減息空間，更可能存在重新收緊需要，甚至不排除加息轉向可能。 事實上，受伊朗戰事等地緣政治因素影響，國際油價高企已成為推升全球通脹主要驅動力。雖然特朗普政府近日與伊朗達成初步停火協議框架，但原定簽署計劃有變，重開霍爾木茲海峽亦充滿變數，反映美國、伊朗，以及黎巴嫩真主黨和以色列之間錯綜複雜的關係，未必能一時三刻解決。 聯儲局此番表態，再次印證貨幣政策必須因應市場實況作出靈活調整，而非僵化堅持既有路徑。這並非今日的我打倒昨日的我，而是作為全球最具影響力的中央銀行，履行價格穩定與最大就業雙重使命情況下，要評估當前複雜國際環境下，這種務實態度尤其值得肯定。

事實上，沃什除了具備豐富金融和投資銀行，也曾服務過聯儲局，更是聯儲局歷史上最富有主席，其太太Jane Lauder是著名化妝品集團Estée Lauder家族成員。其豐富的華爾街從業背景，令其對金融市場運作機制有著極其深刻的洞察力。筆者一直相信，沃什出任聯儲局主席後必會展現出鮮明個人風格，絕對不會成為特朗普傀儡。 在其首場記者會上，沃什表態明顯較前任主席鮑威爾更為鷹派，充分展現出對通脹風險的高度警惕。 是次點陣圖中，近半數官員預期2026年底前需加息至少一次，中位數預測顯示聯邦基金利率，由三個月前的3.4%，大幅上調至3.8%，這種強烈鷹派信號，令市場對年內加息的預期大幅升溫。

根據芝商所FedWatch Tool數據顯示，市場預計今年加息機率已高達八成以上，顯示投資者對聯儲局政策轉向的認知正在迅速調整。 此外，沃什這次還大幅簡化了FOMC政策聲明，字數大幅減少，並移除前瞻指引，風格明顯回歸格林斯潘時代的簡潔務實。同時，他宣布成立五個特別工作小組，全面審視聯儲局的溝通機制、資產負債表、數據來源、生產力及就業情況，以及通脹框架等，顯示他有意推動更深層的體制改革。 筆者從事金融工作逾四分之一世紀，記得格林斯潘時代，市場僅能依賴會後聲明來揣摩政策意向，理解難度極高，特別是格老用詞艱深，往往需要反覆思考，才能理解其中微妙之處。由伯南克年代開始，點陣圖、定期記者會等安排，大大提升政策透明度與可預測性。筆者認為經濟評估報告和點陣圖，絕對有保留的必要性，對於管理市場心理預期，以及提升貨幣政策透明度，有絕對的裨益。

今次聯邦公開市場委員會會議結果，對全球金融市場的影響可謂深遠而廣泛。美國長期利率面臨明顯上行壓力，美債收益率或繼續維持較高水平，美元匯率亦可能因鷹派預期而保持相對強勢。 回顧聯儲局歷史，不同主席的領導風格往往深刻影響市場預期。格林斯潘時代的簡潔務實風格，曾為市場提供清晰指引。沃什若能成功融合這一傳統，同時保留必要透明度，將有助於穩定市場參與者的預期，減低不必要的波動。 筆者相信，在沃什的領導下，聯儲局將更注重政策的靈活性與有效性，但維持物價穩定的核心使命絕不會有任何動搖。這一平衡之道，正是聯儲局保持公信力的關鍵所在。