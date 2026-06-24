京東迫爆，是內卷嗎？ 從2010年到2016年，亞馬遜在北美的銷售額增長了5倍，6年內增長至相當於3家Sears的規模。除了長期以來在媒體與娛樂類別表現良好，容易退貨的政策亦讓服裝以至傢俬等較昂貴商品的網購變得便宜、簡單且無風險。在購物商場閒逛的時間減少了，在鄰近商店的衝動消費自然也同時減少。到了2017年，美國GDP已在金融海嘯後錄得連續8年的增長，油價長期處於低位，失業率不到5%，中低收入的美國人在過去18個月的工資亦有不錯的上升。更重要的觀察，儘管幅度不大，整體零售支出其實穩健向上。然而，2017年首季已有9家零售商宣告破產，J.C. Penney、RadioShack、Macy’s與Sears各自宣布關閉超過100間門市，多家服裝公司的股價亦創下多年新低。傳媒有識之士，於是發明了「零售末日」(Retail Apocalypse)一詞。

經濟學研究還有一點補充，美國的「零售末日」的實際演變比傳媒報道的複雜。2010年至2019年間，美國一般商品店總數其實從49,089家增加到52,807家。衰退的主要是大商場的傳統百貨公司和部分區域連鎖店，但一元店等折扣百貨大幅擴張，退出與進入並存。常去大商場的高收入者的確容易轉向電商，低收入者卻更依賴一元店等近距離的實體店平價選擇。於是，整體零售機會並未一面倒縮減，而是結構性轉型，所謂的「零售末日」，嚴格來說其實只是過度擴張之下貨架式的「傳統零售末日」。另一方面，還有美國最大的實體消費電子產品零售商Best Buy成功採用的「全通路策略」(Omnichannel)，以消費者為核心，善用會員數據與線上線下融合的傳統零售自救策略。

新冠疫情後香港面對的網購盛行與跨境消費，只是遲來的零售末日？Grok對「內卷」有以下分析： 「京東在香港零售的『迫爆』現象(灣仔MALL開業即排長龍、人流逼爆)，確有明顯『內卷』特徵：在本地零售已處『末日』壓力(高租金、消費疲弱、北上分流)的存量市場，京東以逾350億投資、強大供應鏈和激進優惠(半價、日日8折)大舉進入，加速價格競爭與傳統玩家(豐澤、百佳、HKTVmall等)的生存危機。類似大陸即時零售燒錢戰的模式，短期易導致利潤壓縮與行業洗牌。 但京東高層明確強調『不是搞內卷式低價競爭』，而是透過體驗式混合模式(實體試用+線上訂購+物流優勢)、港採港銷及本地合作，輸出數字化能力、提升整體零售效率，並將香港視為大灣區及出海跳板。」