騰訊推「小微」打AI戰

騰訊(700)旗下微信近期低調內測AI助手「小微」，部分獲邀用戶已能透過搜索框或聊天界面直接喚醒，這款工具最令市場矚目的並非基礎對話或內容生成，而是其深度打通微信生態的能力，從翻閱公眾號文章、自動發朋友圈，到結合聊天紀錄精準推薦小程序服務。過去兩年，內地AI賽道百家爭鳴，字節跳動的「豆包」憑藉龐大流量衝破兩億月活躍用戶，百度「文心一言」與阿里「通義千問」亦各自築起防線，然而這些巨頭都面臨「如何將用戶留在獨立App內」的同一個痛點。相比於獨立App「請你下載我的工具」的被動邏輯，微信的邏輯則是「你本來就在這裡，順手用一下吧」。坐擁超過十三億月活躍用戶的微信是內地互聯網無可爭議的超級入口，當AI功能直接長在對話框內，用戶無需跳轉、無需額外下載與註冊，在回覆訊息、點外賣、看公眾號的日常縫隙中，AI服務觸手可及，這種極低的用戶獲取成本是任何獨立應用都無法望其項背的。
雖然市場曾質疑騰訊在AI助手賽道上慢半拍，但其在短短一週內推出AI專屬卡解決消費變現、讓WorkBuddy接入AI支付打通企業閉環、並開啟「小微」內測，這「連環三步棋」盡顯其生態整合力。騰訊的戰略非常清晰，不跟對手拼燒錢的流量消耗戰，而是直接打「生態嵌入戰」，把AI放進內地最繁忙、黏性最高的微信對話框，其商業轉化效率與戰略價值遠比做十個獨立App更具威脅性。展望2026年下半年的AI產業格局，大模型的競爭正式從「技術軍備競賽」步入「商業落地爭奪戰」，「小微」目前雖仍處於測試階段，未來在隱私保護、數據合規以及與既有生態的利益平衡上仍有待市場驗證，但毫無疑問，微信這張王牌一出，獨立AI應用的護城河正面臨前所未有的考驗，因為在AI時代技術固然重要，但「誰離用戶的場景最近，誰才是最後的贏家」。
(筆者為證監會持牌人仕，本人及相關人士沒持有上述股份)