騰訊推「小微」打AI戰

騰訊(700)旗下微信近期低調內測AI助手「小微」，部分獲邀用戶已能透過搜索框或聊天界面直接喚醒，這款工具最令市場矚目的並非基礎對話或內容生成，而是其深度打通微信生態的能力，從翻閱公眾號文章、自動發朋友圈，到結合聊天紀錄精準推薦小程序服務。過去兩年，內地AI賽道百家爭鳴，字節跳動的「豆包」憑藉龐大流量衝破兩億月活躍用戶，百度「文心一言」與阿里「通義千問」亦各自築起防線，然而這些巨頭都面臨「如何將用戶留在獨立App內」的同一個痛點。相比於獨立App「請你下載我的工具」的被動邏輯，微信的邏輯則是「你本來就在這裡，順手用一下吧」。坐擁超過十三億月活躍用戶的微信是內地互聯網無可爭議的超級入口，當AI功能直接長在對話框內，用戶無需跳轉、無需額外下載與註冊，在回覆訊息、點外賣、看公眾號的日常縫隙中，AI服務觸手可及，這種極低的用戶獲取成本是任何獨立應用都無法望其項背的。