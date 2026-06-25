房策落地增加轉流

香港房屋委員會（房委會）資助房屋小組委員會（小組委員會）最新通過兩項計劃活化資助出售單位，分別為「未補價資助出售房屋—出租計劃」及「長者業主樓換樓計劃」。 有關政策公布後，公眾對以下幾項尤為關注，筆者經深入了解後，歸納如下重點。 先說第一項「未補價資助出售房屋—出租計劃」，租客資格擴展至符合白表資格的申請者，令相關人士有更多元化且可負擔的租盤選擇！同時，業主可出租善用單位，更好規劃生活。 A) 業主將其資助出售單位出租予「租客證書（ 白表 ）」持有人，根據「居屋2025」的白表入息及資產限額的門檻，一人申請者入息上限為 3萬元，資產上限為 61.5萬元；二人或以上家庭申請者入息上限為 6萬元，資產上限為 123萬元（有關數字會因應最新一期居屋的入息及資產限額調整）。

B) 業主需要繳交出租准許費，出租准許費以單位的實用面積及該單位所在地區的甲及乙類私人住宅單位的平均租金值為基礎計算。按港島、九龍、新界劃分，以今年首季差估署臨時數字估算，一個面積約35平方米（約376平方呎）的單位業主，每月須付的准許費平均為3500元、3115元、2310元。另外，如業主將單位出租予綠表人士，毋須繳交出租准許費。 有關做法長期令市場上可提供更多供應，因為業主要付出出租准許費及有關費用相對較高，相信短期不會有太大影響。