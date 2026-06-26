假裝成為你將成為的人 (中通社)

我認識的大多數成功人士，都曾在某個階段覺得自己像個「冒牌者」。他們走進尚未完全準備好的會議，用不是十分肯定的語氣發言，甚至作出連自己都不太安心的決定。 但回頭看，正是這些時刻，推動了他們的成長。 有一句老生常談形容這種狀態：「fake it till you make it」（假裝成功，直至真正成功）。不少人對這句話感到不舒服，覺得帶點虛偽，甚至像是欺騙。在一個愈來愈強調真實性的時代，「假裝」似乎與主流價值背道而馳。 但如果細想一下，現實其實剛好相反。

在創造財富、建立事業、甚至改變心態的過程中，人們很少會在「完全準備好」之後才成功。大多數時候，是先開始扮演那個角色，然後才慢慢成為那樣的人。 關鍵在於，有策略的「假裝」並不是欺騙，而是主動表現出你正在努力成為的自己。 這一點，在財富累積上特別明顯。金錢不只是結果，更是行為的反映。能夠長期累積財富的人，通常具備長遠視野、自律習慣，以及延遲享樂的自我控制能力；相反，手頭較緊的人，往往更傾向即時消費，或者因不確定而避開投資。

但這種差距，其實並不是由戶口結餘開始，而是由行為開始。 即使收入不高，仍然堅持儲蓄，其實已經在用「有錢人」的方式行事。每星期閱讀一份上市公司年報，或主動學習一個投資概念，其實已經在用投資者的角度思考。 這些看似微小的行動，長遠累積下來，會帶來巨大的差異。 當你在尚未真正「富有」之前，就開始建立財務紀律，你的決策模式也會改變。你不再被恐懼主導，而是以更清晰的邏輯作出選擇。久而久之，原本的「假裝」，會變成真正的習慣。

同樣的邏輯，也適用於職場，而且在講求效率與結果為本的香港中尤其明顯。 很多人以為，升職是等到自己準備好才會發生。但現實是，升職更多是基於潛力，而不是完成度。企業傾向提拔那些已經展現出「下一個層次思維」的人。 例如，一位初級員工如果主動整理會議議程、預想後續問題，並清晰列出行動事項，其實已經在做超出本身職位的事。這不是裝模作樣，而是提前承擔角色。 當機會出現時，他自然不只是候選人，而是最合理的人選。職銜，只是對現實的確認。

這種「先行一步」的心態，在情緒管理上同樣重要。 我們常以為，快樂是好事發生後的結果。但神經科學告訴我們，大腦具有「可塑性」，會根據我們重複的行為與思維模式改變。簡單來說，你怎樣表現，大腦就會慢慢變成那樣。 當你刻意微笑，大腦會釋放讓人感覺良好的化學物質；當你用較正面的語言表達，大腦也會傾向尋找支持這些想法的證據。 換句話說，積極並不只是結果，而是一種策略。 在狀態不佳的日子，「假裝」樂觀當然不自然。但當你選擇專注於可控的部分，刻意保持開放與正面的態度，其實是在向自己和身邊的人釋放訊號。

而現實是，機會往往流向那些帶有正向能量的人。 久而久之，這些刻意的行為，會重塑你的思維模式，甚至成為你的預設狀態。 不過，這裡有一個重要前提必須說清楚。 策略性的「假裝」，並不等於空想。 空想是被動的，只依賴希望，沒有行動；真正的成長，必須建立在實際的努力之上。在台上表現自信，背後仍需要充分準備；想要升職，就要交出成果；想像自己是投資者，也要真正投入學習與決策。 沒有實力支撐的自信，最終一定會崩塌。 因此，自信與謙遜之間的平衡尤為重要。自信能讓你在未完全準備好時仍敢踏出第一步；謙遜則確保你在行動之後，仍願意持續學習與修正。

真正成功的人，往往同時具備這兩種特質。他們相信自己可以成長，但從不滿足於現狀。 說到底，「fake it till you make it」從來不是叫人作假，而是提醒我們一個現實：很多時候，你必須先用行動成為那個人，才會逐步獲得相應的結果。 當你在真正富有之前，先用投資者的方式思考與行動；在未擁有頭銜之前，先用領導者的角度處理問題；在成果尚未出現之前，先建立對方向的信念。 這個過程一定會帶來某程度上的不安，但這正正代表你正在成長。 因為成長，從來不是等待，而是帶著目標向前，邊做邊修正，慢慢把現在的自己，變成未來更好的自己。