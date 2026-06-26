樓市上半場：一手金額創新高 二手買賣大旺 (資料圖片)

【潮看樓市】2026年中全球體壇聚焦世界盃的狂熱，而本地樓市在上半年的表現，同樣合演了一場極具攻擊火力的「入球大戰」。又屆年中，又是回顧櫻市的最佳時機，承接去年底的復甦強勢，本港樓市在今年上半場展現出驚人的進攻動能。受惠於年初金融市場暢旺、大行紛紛將全年樓價預測調升至高達雙位數，買家的入市情緒被全面點燃，推動市場呈現「價量齊升」的黃金交叉。 根據土地註冊處數據，截至6月24日，上半年整體私宅買賣登記已達36,546宗，涉資約3,423.26億元；預計整個上半年最終可達37,899宗及3,518.04億元，按半年度分別大增21%及24%。這不僅是量值連續三個「半年度」錄得升幅，更一舉創下近28個半年度的新高，反映市場基本面極其穩固，有如強隊登場，氣勢如虹。

一手薄利多銷 金額創同期歷史新高 如果將發展商比喻為前鋒，今年他們的「破門」效率顯著。傳統上第一季屬於新盤沉寂期，但發展商順應去年底減息的哨聲，靈活採取「貼市價、薄利多銷」的戰術，成功打破悶局。 在一手交投熾熱下，市場在5月份便提早突破萬宗大關。預期整個上半年一手私宅登記可達12,340宗，按半年升12%，創自2004年下半年以來近44個「半年度」(即22來)新高。更值得留意的是，由於中高價一手物業成交佔比顯著上升，帶動整個上半年一手涉資預期高達1,484.93億元，連升3個半年度之餘，更一舉超越2019年同期的歷史高位，刷新有紀錄以來的同期新高。

與此同時，二手市場的表現更如同中場主力般掌控大局，甚至比一手更為暢旺。首季二手私宅登記已突破萬宗，按年急升62%；次季強勢延續，4、5、6月連月錄得逾四千宗的高水平。預計整個上半年二手登記可達25,559宗，涉資2,058.24億元，量值按半年分別大漲25%及33%，分別創近10個及9個「半年度」最旺。 這波升浪中，換樓客與投資者形成了完美的「雙前鋒」組合。銀碼介乎1,001萬至2,000萬元的二手物業登記量均錄得四成或以上升幅；一手市道亦然，801萬至1,000萬元級別大升42%，增長顯著跑贏大市，反映購買力正全面向中高價物業推進。