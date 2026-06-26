樓市上半場：一手金額創新高 二手買賣大旺

【潮看樓市】2026年中全球體壇聚焦世界盃的狂熱，而本地樓市在上半年的表現，同樣合演了一場極具攻擊火力的「入球大戰」。又屆年中，又是回顧櫻市的最佳時機，承接去年底的復甦強勢，本港樓市在今年上半場展現出驚人的進攻動能。受惠於年初金融市場暢旺、大行紛紛將全年樓價預測調升至高達雙位數，買家的入市情緒被全面點燃，推動市場呈現「價量齊升」的黃金交叉。
根據土地註冊處數據，截至6月24日，上半年整體私宅買賣登記已達36,546宗，涉資約3,423.26億元；預計整個上半年最終可達37,899宗及3,518.04億元，按半年度分別大增21%及24%。這不僅是量值連續三個「半年度」錄得升幅，更一舉創下近28個半年度的新高，反映市場基本面極其穩固，有如強隊登場，氣勢如虹。
一手薄利多銷 金額創同期歷史新高
如果將發展商比喻為前鋒，今年他們的「破門」效率顯著。傳統上第一季屬於新盤沉寂期，但發展商順應去年底減息的哨聲，靈活採取「貼市價、薄利多銷」的戰術，成功打破悶局。
在一手交投熾熱下，市場在5月份便提早突破萬宗大關。預期整個上半年一手私宅登記可達12,340宗，按半年升12%，創自2004年下半年以來近44個「半年度」(即22來)新高。更值得留意的是，由於中高價一手物業成交佔比顯著上升，帶動整個上半年一手涉資預期高達1,484.93億元，連升3個半年度之餘，更一舉超越2019年同期的歷史高位，刷新有紀錄以來的同期新高。
與此同時，二手市場的表現更如同中場主力般掌控大局，甚至比一手更為暢旺。首季二手私宅登記已突破萬宗，按年急升62%；次季強勢延續，4、5、6月連月錄得逾四千宗的高水平。預計整個上半年二手登記可達25,559宗，涉資2,058.24億元，量值按半年分別大漲25%及33%，分別創近10個及9個「半年度」最旺。
這波升浪中，換樓客與投資者形成了完美的「雙前鋒」組合。銀碼介乎1,001萬至2,000萬元的二手物業登記量均錄得四成或以上升幅；一手市道亦然，801萬至1,000萬元級別大升42%，增長顯著跑贏大市，反映購買力正全面向中高價物業推進。
新晉屋苑突圍 樓價租金「越戰越強」
在屋苑層面，日出康城上半年截至6月中旬暫錄578宗登記，按半年已大升57%，繼續蟬聯「最熱賣射手榜」榜首。值得注意的是，新丁屋苑SIERRA SEA憑藉206宗登記空降前三甲，不少年前低位入市的投資者趁機獲利轉手；匯璽亦成功打入前十，顯示新晉次核心屋苑已成為市場中堅。
在強勁買賣氣氛支持下，差估署數據顯示，截至4月中小型住宅樓價指數已升5.7%，料整個上半年升幅可達8.5%。與此同時，在高端人才及留學生租賃需求的源源「助攻」下，中小型住宅租金上半年料升4.5%，豪宅租金更可望升5%，令租金市場的「破頂之旅」繼續全速推進。總結2026年上半場，樓市進攻火力全開，筆者預期下半場在利好因素延續下，牛市升軌依然可期，下篇專欄再跟讀者作詳細展望下半年市況。