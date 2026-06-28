離6月底還有兩個交易日，上半年的交易基本塵埃落定。回顧即將過去的半年，對於很多投資者來說，可以用一句話來總結：披著牛皮的熊。雖然市場看著熱鬧，除上證50外，大多數指數也都有幅度不一的漲幅，但具體到個股可謂是冰火兩重天，截止到上周五，上半年個股中位數漲幅為-15%，除了科技外，大部分個股上半年都是跌的。尤其是進入二季度後，「縮圈」現象愈發顯著，一季度表現不錯的有色、化工等板塊都步入漫漫熊途，不僅回吐了一季度的漲幅，還紛紛創出年內新低。
這種局面下半年會改變嗎？上周券商板塊異動，讓市場再次把目光轉移到了這些低迷的「老登」上來。首先要說一句，券商和其他老登的最大區別在於，它是唯一不受經濟下行拖累的老登。當然，即便如此，我也不覺得它們會有持續的上升動，至於其他傳統周期行業，我還是堅持原來的觀點：缺乏宏觀面的支持，除非下半年政策面發生重大變化，否則沒什麼機會。我個人覺得，科技仍然會是下半年的主線，即使有所謂的熱點切換、板塊輪動，也大概率是在科技內部細分板塊的高低切換。
回到短期盤口，上周市場明顯受到了周邊市場的影響，所以先聊一下美股。美光超預期的財報並沒有激發市場的做多熱情，反而是蘋果和微軟的漲價公告讓市場擔憂上游漲價對下游利潤的侵蝕，納指及日韓股市巨幅波動。去年市場就曾經討論過英偉達佔據整個AI產業80%利潤的問題，當時也伴隨著指數的寬幅震盪，因此本輪周邊市場的波動短期內結束的可能性不大，這會給A股的帶來一定壓力，建議短期策略適當謹慎。