離6月底還有兩個交易日，上半年的交易基本塵埃落定。回顧即將過去的半年，對於很多投資者來說，可以用一句話來總結：披著牛皮的熊。雖然市場看著熱鬧，除上證50外，大多數指數也都有幅度不一的漲幅，但具體到個股可謂是冰火兩重天，截止到上周五，上半年個股中位數漲幅為-15%，除了科技外，大部分個股上半年都是跌的。尤其是進入二季度後，「縮圈」現象愈發顯著，一季度表現不錯的有色、化工等板塊都步入漫漫熊途，不僅回吐了一季度的漲幅，還紛紛創出年內新低。

這種局面下半年會改變嗎？上周券商板塊異動，讓市場再次把目光轉移到了這些低迷的「老登」上來。首先要說一句，券商和其他老登的最大區別在於，它是唯一不受經濟下行拖累的老登。當然，即便如此，我也不覺得它們會有持續的上升動，至於其他傳統周期行業，我還是堅持原來的觀點：缺乏宏觀面的支持，除非下半年政策面發生重大變化，否則沒什麼機會。我個人覺得，科技仍然會是下半年的主線，即使有所謂的熱點切換、板塊輪動，也大概率是在科技內部細分板塊的高低切換。