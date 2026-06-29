禁毒宣傳片很少客觀討論毒品的健康風險，依賴恐嚇會誤導市民嗎？
國際禁毒日，懲教署在社交媒體分享了一段利用AI人工智能生成的影片《Obsession 糖衣陷阱》。影片中將可卡因、大麻、冰毒及依托咪酯生成為4名妙齡女團成員，並先後分別介紹吸食相對應毒品的「好處」。4名女子在影片後半卻突變成4名外形枯槁的男子，影片亦以字幕交代4類毒品的禍害。以代表大麻的「草草」為例，以「浪漫嘅煙圈，一支幫你忘記哂所有煩惱，好chill 」作介紹，現禿頭阿伯真身後，影片再交代「大家唔好被佢哋嘅糖衣外表呃到，其實佢哋全部都係毒品，無論包裝得再靚，毒品就係毒品，一定會傷你身，並且會毀你一生。」影片上載後引起網民熱烈討論，被質疑網絡習慣只看影片頭十秒，尤其對於年輕人，AI生成片只會變相宣傳毒品。懲教署稱感謝市民建議，迅速將全自家製作的《糖衣陷阱》AI短片，剪輯成「快速現形」版本，企圖在10秒內即時撕破毒品的美麗糖衣，並強調初衷是希望市民切勿被毒品的謊言所蒙騙。
國際禁毒日，依賴恐嚇手段宣全部「都係毒品」，現實是國際社會裏大麻的合法性因用途(娛樂用或醫用)與地區而異，單單娛樂用(成人)合法的國家，已包括不少歐美大國，醫用合法的更超過全球50多個地方，國際禁毒又從可說起？拒絕客觀討論及比較不同毒品的健康風險，Grok有以下回應：
「依賴恐嚇訴求而鮮少客觀討論毒品健康風險，很可能誤導市民。 許多宣傳片透過誇大最壞情境或戲劇化畫面製造恐懼，忽略風險的劑量依賴性、個體差異與藥物類型差別，當市民接觸真實經驗或資訊後易產生『誇大』之感，損害公信力並引發抗拒或反彈效應。研究顯示純恐嚇對青少年行為改變效果有限，甚至可能增加好奇心；香港近期『變喪屍』式依托咪酯宣傳雖意在反制美化，但過度戲劇化同樣面臨可信度質疑。較有效做法是維持清晰『遠離為上』立場，同時融入證據為本的風險資訊、拒絕技巧與正面賦權訊息，以提升長期信任與預防實效。」
其中一項聯邦儲備銀行的工作論文發現，大麻合法化帶來適度的經濟利益，但同時伴隨一定的社會成本：具體而言，合法化後州平均人均所得增長約3%、房價上漲約6%、人口增加約2%；然而，物質使用疾患、長期露宿、逮捕率亦分別增加17%、35%及13%。另一研究卻發現大麻合法化亦可帶來社會利益：合法化後，45歲以上成人的自殺率下降約4%。換句話，儘管大量使用大麻確具潛在風險(包括心血管疾病、中風、呼吸問題、特定癌症等)，透過緩解慢性疼痛、改善相關身心健康，適量使用對低教育白人中年男女等群體可能有助減低因疼痛而自殺的風險。
以四位禿頭阿伯無差別地醜化4種本地法律定義下的毒品，忽略風險的劑量依賴性、個體差異與藥物類型差別，對青少年行為改變效果確實有限。即使未能增加青少年的好奇心，始終無助加深他們對不同毒品風險的了解。