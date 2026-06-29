國際禁毒日，懲教署在社交媒體分享了一段利用AI人工智能生成的影片《Obsession 糖衣陷阱》。影片中將可卡因、大麻、冰毒及依托咪酯生成為4名妙齡女團成員，並先後分別介紹吸食相對應毒品的「好處」。4名女子在影片後半卻突變成4名外形枯槁的男子，影片亦以字幕交代4類毒品的禍害。以代表大麻的「草草」為例，以「浪漫嘅煙圈，一支幫你忘記哂所有煩惱，好chill 」作介紹，現禿頭阿伯真身後，影片再交代「大家唔好被佢哋嘅糖衣外表呃到，其實佢哋全部都係毒品，無論包裝得再靚，毒品就係毒品，一定會傷你身，並且會毀你一生。」影片上載後引起網民熱烈討論，被質疑網絡習慣只看影片頭十秒，尤其對於年輕人，AI生成片只會變相宣傳毒品。懲教署稱感謝市民建議，迅速將全自家製作的《糖衣陷阱》AI短片，剪輯成「快速現形」版本，企圖在10秒內即時撕破毒品的美麗糖衣，並強調初衷是希望市民切勿被毒品的謊言所蒙騙。

國際禁毒日，依賴恐嚇手段宣全部「都係毒品」，現實是國際社會裏大麻的合法性因用途(娛樂用或醫用)與地區而異，單單娛樂用(成人)合法的國家，已包括不少歐美大國，醫用合法的更超過全球50多個地方，國際禁毒又從可說起？拒絕客觀討論及比較不同毒品的健康風險，Grok有以下回應：

「依賴恐嚇訴求而鮮少客觀討論毒品健康風險，很可能誤導市民。 許多宣傳片透過誇大最壞情境或戲劇化畫面製造恐懼，忽略風險的劑量依賴性、個體差異與藥物類型差別，當市民接觸真實經驗或資訊後易產生『誇大』之感，損害公信力並引發抗拒或反彈效應。研究顯示純恐嚇對青少年行為改變效果有限，甚至可能增加好奇心；香港近期『變喪屍』式依托咪酯宣傳雖意在反制美化，但過度戲劇化同樣面臨可信度質疑。較有效做法是維持清晰『遠離為上』立場，同時融入證據為本的風險資訊、拒絕技巧與正面賦權訊息，以提升長期信任與預防實效。」