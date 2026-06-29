美光蘋果大相逕庭之謎 (路透社)

在人工智能（AI）基礎設施建設加速之際，記憶體晶片供應鏈成為市場焦點。美光科技（Micron Technology）最新財季業績大幅超越預期，不僅大幅超越分析員預測，並且發出極為樂觀的業績展望，顯示全球對高性能記憶體需求仍處於瘋狂增長階段。 與此同時，蘋果公司早前宣佈調高多款Mac及iPad售價，股價卻不升反跌，反映即使最具定價能力的科技巨頭，亦面對零件成本上升的壓力。 此一對比，正突顯AI熱潮對各行各業的差異化影響，尤其在上游記憶體供應商與下游硬件製造商之間，生產成本上漲已成為整個科技製造業共同面對的挑戰。

AI數據中心及算力中心的興建，需要大量高頻寬記憶體（HBM）及NAND快閃記憶體支援。除了輝達等圖形處理器（GPU），記憶體已成為關鍵瓶頸。 韓國SK海力士及三星電子在HBM領域領先，美國方面則以美光為主要代表。超大規模雲端運營商大舉投資基礎設施，令記憶體從昔日標準化商品，逐步轉化為具戰略價值的關鍵組件。供應緊張情況下，價格維持高位，推動相關企業盈利能力顯著提升。 美光科技截至2026財年第三季（5月底止）業績，充分印證上述趨勢，收入達414.6億美元，按季增長約74%，按年增長約3.46倍；非公認會計準則每股盈利25.11美元，遠超市場預期，毛利率升至約84.6%。公司第四季展望同樣樂觀，預期收入約500億美元，毛利率約86%，每股盈利約31美元。管理層強調，HBM供應短缺預計將延續至2027年以後，最快2028年才逐步改善。

更值得留意的是，美光已簽署16份戰略客戶協議（Strategic Customer Agreements），其中多份包含價格區間安排，按保底定價計算，累計承諾收入約1,000億美元，最低毛利率遠高於以往周期峰值。這些長期協議不僅鎖定高價供應，亦為公司提供多年期收入可見度，標誌其商業模式出現結構性轉變，由傳統周期性生產商，轉向具穩定合約保障的戰略供應商。分析師指出，此舉強化了投資者對AI支出持續性的信心，同時降低行業波動風險。 然而，美光的良好業績，卻成為下游硬件製造商成本壓力來源。蘋果公司因記憶體等關鍵零件價格持續上漲，早前宣佈調升多款Mac及iPad售價。這一舉措清楚反映，即使蘋果作為全球科技硬件領域最具影響力企業，亦難以完全吸收上游成本上升衝擊。

蘋果一向以強大品牌溢價及精密供應鏈管理見稱，其產品定價能力在業界首屈一指。然而，在AI驅動的記憶體需求爆炸式增長下，HBM及相關DRAM、NAND組件的供應緊張和價格高企，已直接推高生產成本。蘋果選擇加價，意味著其利潤率正面臨壓力，若不轉嫁，毛利率將被侵蝕；若轉嫁過多，又可能影響消費者需求及市場份額。 市場對此的即時反應更值得深思：蘋果股價在相關消息後不升反跌，顯示投資者並非單純關注短期加價帶來的收入提升，而是更關注成本壓力對長期盈利能力的影響，以及在高價環境下，需求是否仍具韌性。這一現象並非獨立案例，而是整個科技製造業共同面對的困局縮影。即使蘋果這類具備強大議價能力及多元化供應來源的領軍企業，亦需透過售價調整應對，可見上游記憶體價格上漲的傳導效應已相當顯著，且已波及整個硬件生產鏈。

這一成本壓力對其他科技製造企業的影響更為嚴峻。相較蘋果，絕大部分硬件製造商的定價能力較弱，面對競爭激烈的市場環境，難以輕易提高平均售價。以小米集團為例，其智能手機、IoT設備及消費電子產品主要依賴薄利多銷策略，在全球安卓陣營中競爭激烈。若記憶體及半導體零件成本持續上升，而又無法同步加價，毛利率將直接受壓，甚至可能需要透過降低規格或壓縮其他成本來維持競爭力。這不僅影響短期盈利表現，更可能限制長期研發投入及產品創新能力。

類似困境亦延伸至其他領域。PC製造商在企業及消費市場面臨激烈競爭，記憶體成本上漲將推高整機生產開支，在無法全面轉嫁的情況下，利潤空間收窄已成必然。消費電子品牌、穿戴式裝置生產商，以至部分汽車電子供應鏈（先進駕駛輔助系統及車載娛樂系統同樣大量使用高性能記憶體），均面對相同挑戰。整個科技製造業的供應鏈重組，正因AI熱潮而加速，上游記憶體企業享受高毛利，下游組裝及品牌商則承擔成本轉嫁難度及需求彈性風險。生產成本上漲或導致部分企業延遲資本開支、減少新產品推出，或轉向更保守的庫存管理策略。對消費者而言，電子產品價格普遍上升，將加劇通脹壓力，並可能影響科技普及速度。對香港及亞洲科技供應鏈而言，作為全球硬件製造重鎮，成本環境變化亦會傳導至本地相關企業及就業市場。