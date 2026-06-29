瀾起科技潛力大 400元可吸納

瀾起科技為全球內存介面晶片設計龍頭，主力研發DDR4、DDR5寄存驅動晶片與數據緩衝晶片，這是DRAM製作成內存模組必不可少的元器件。公司技術壁壘極高，是少數能夠量產高端DDR5晶片的企業，行業市佔率遙遙領先，並且深度合作長鑫存儲，屬於國產存儲產業鏈的核心配套企業。

近期蘋果因內存晶片供應緊張，宣佈將產品售價大幅調高，並已積極遊說美國當局，希望採購長鑫存儲的DRAM晶片。市場大多將此行動歸結為壓低採購成本，然而市場人士指出，真正的誘因是應對2027年的內存短缺危機。伴隨AI數據中心持續擴建，屆時會有15%至20%的消費電子內存產能轉向伺服器領域，消費級DRAM會從價格上漲演變成供應不足，直接拖累蘋果新產品的產能。