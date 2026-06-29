瀾起科技潛力大 400元可吸納

瀾起科技為全球內存介面晶片設計龍頭，主力研發DDR4、DDR5寄存驅動晶片與數據緩衝晶片，這是DRAM製作成內存模組必不可少的元器件。公司技術壁壘極高，是少數能夠量產高端DDR5晶片的企業，行業市佔率遙遙領先，並且深度合作長鑫存儲，屬於國產存儲產業鏈的核心配套企業。
近期蘋果因內存晶片供應緊張，宣佈將產品售價大幅調高，並已積極遊說美國當局，希望採購長鑫存儲的DRAM晶片。市場大多將此行動歸結為壓低採購成本，然而市場人士指出，真正的誘因是應對2027年的內存短缺危機。伴隨AI數據中心持續擴建，屆時會有15%至20%的消費電子內存產能轉向伺服器領域，消費級DRAM會從價格上漲演變成供應不足，直接拖累蘋果新產品的產能。
這一產業變化為瀾起科技帶來多重利好。首先，一旦長鑫順利打入蘋果供應鏈，作為其核心配套商，瀾起的晶片訂單將迎來明顯增長，成功打開消費電子新市場。其次，AI伺服器搶奪產能推高DDR5產品需求，公司高端晶片量價齊升，毛利率維持在高水平。即便長鑫產能有限，無法填補全球缺口，整個存儲行業進入上行週期的大趨勢不會改變，業績穩步向上。最後，海外存儲廠商優先保障伺服器訂單，消費電子品牌陸續採用國產DRAM，國產替代趨勢進一步鞏固公司的行業地位。
整體來看，蘋果計劃引入國產存儲，代表國際大廠認可國產半導體技術，產業長期增量打開。瀾起科技同時把握AI算力擴張與消費電子供應鏈國產化兩條增長曲線，疊加存儲週期回暖，成長潛力十足。建議投資者於400元水平吸納，中線目標價550港元，以330元作為止蝕。投資需要留意四大風險：公司將於8月初迎來半年股份解禁期；美國出口管制收緊阻礙供應鏈合作；DRAM新產能大量投放令行業增長週期提前結束；DDR5新產品客戶驗證進度不及預期。
香港股票分析師協會理事 連敬涵
未有此股