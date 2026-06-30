首先環球央行持續增持黃金，不僅帶來穩定需求，亦有助向市場釋放偏正面訊號。據世界黃金協會最新數據，各國央行於4月已重回淨買入，單月淨購入19噸，扭轉3月短暫淨拋售情況。3月主要緣於土耳其央行動用部分黃金儲備以應對其外匯與流動性需求，屬較個別性調整。前瞻性的觀點是世界黃金協會最新調研指，受訪74間央行中近半數計劃於未來一年增加黃金儲備，比例創自2019年來新高；中國人民銀行尤為矚目，至5月底已連續第19個月增持，創有紀錄來最長增持周期。

此外，資金流亦反映黃金吸引力仍在。年初至6月中，涵蓋全球近20國家及地區的黃金ETF仍保持淨流入，累錄近130億美元淨流入，當中亞洲市場(如內地、香港、日本及南韓等)持續錄得資金流入，或反映投資者逢低買入的取向，為金價提供一定的底部支撐。

將黃金納入資產配置的討論日漸增加，「股票、債券、黃金」的多元組合逐步成形，亦一定程度挑戰傳統的60/40股債配置。筆者相信這正反映黃金作為一個獨立資產類別地位愈趨重要，長遠而言在投資組合中配置5%至10%的黃金或有助提升風險分散效果。投資者宜根據風險承受能力與目標，審慎配置黃金應對市場變化。