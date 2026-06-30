2026上半年樓市與按揭市場回顧與展望

2026年上半年，香港樓市由低位逐步回穩，並開始步入反彈階段，成交量與樓價同步改善。年初至今，住宅市場已出現明顯的價量齊升跡象，反映資金及剛性需求正重新入市，市場氣氛亦由過去的觀望轉為審慎樂觀。隨著不利因素逐步被消化，買賣雙方對價格的預期趨向一致，為樓市回暖奠定基礎。 回顧上半年住宅市道，2026年1月至5月住宅物業註冊量約33,500宗，總成交金額約2,900億元；相比2025年同期的22,992宗及1,690億元，分別上升45.7%及71.6%，反映市場交投顯著轉強。成交金額升幅高於宗數，亦顯示平均成交價有所回升，帶動整體樓價指數向上，形成價量齊升的格局。

按一、二手市場劃分，兩者表現同樣回勇。今年首5個月，一手住宅註冊量已突破1萬宗，佔整體約31.5%，顯示發展商加快推盤步伐，並透過靈活定價及多元優惠策略吸引買家入市。在供應持續釋放的同時，市場吸納力亦顯著提升，個別新盤更錄得即日沽清或短時間內售罄，進一步鞏固市場信心。二手市場方面，今年首5個月錄得超過2.2萬宗成交，較2025年同期上升約45%，反映用家及投資者入市意欲回升。業主議價態度趨向務實，令成交更易促成，帶動市場流轉速度提升，形成良性循環。

根據香港金融管理局公布的數據，2026年1至4月新申請按揭貸款個案合計達36,762宗，貸款額達1,381億元，平均每月維持在9,190宗以上水平，顯示整體置業需求仍處於擴張軌道。與此同時，銀行相繼推出定息按揭及現金回贈等優惠措施，有助降低實際供款壓力，提升買家承擔能力，對市場形成正面支持。 不過，宏觀經濟環境仍存在隱憂。據政府最新數據顯示，今年3月至5月經季節性調整的失業率維持於3.7%，與同年2月至4月相同；然而失業人數由139,200人上升至141,100人，增加約1,900人。就業不足問題仍然存在，為樓市後續發展增添一定不確定性。

根據差餉物業估價署數據，綜合今年首5個月私人住宅價格累計上升7.4%。展望下半年，樓市有望延續溫和向上的走勢。利率走勢仍然是影響樓市的關鍵變數。若利率再度上升，將對供款能力及投資回報構成壓力，從而影響整體市場氣氛。此外，外圍經濟環境及地緣政治因素亦可能帶來間接衝擊，需持續關注其發展。整體而言，在剛性住屋需求支持及經濟逐步復甦的背景下，本港樓市基調已由弱轉穩，並正邁向溫和上行的軌道，預計樓價全年有望錄得約8%至10%的升幅。