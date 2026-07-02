九寨溝的「自然療法」

六月中旬，初夏的陽光照亮川西高原，筆者走進九寨溝，來到嚮往已久的「五彩池」畔。陽光穿透一池碧藍的水面，折射出千層幻彩，美得讓人覺得有點不真實。然而震撼過後，心底不禁浮起一個疑問：每年數以百萬計的遊客踏足這片土地，為何湖水依然澄澈如初？答案原來這並非單純上天的恩賜，而是一場長達30年的生態守護。 九寨溝早在千禧年代初便推行環保旅遊——遊客須住在景區之外，以減低人為污染；景區內亦只允許純電動或天然氣巴士穿梭。近年當局更實施每日遊人限額，配以大數據動態分流，避免景點超載。筆者置身其中，方真切體會「人與自然共生」是怎樣一回事。

旅途中最觸動我的，是導遊說起的那段復修的往事。2017年，一場七級地震撕裂九寨溝，火花海等核心景點嚴重受損。當時保育團隊沒有急於灌注水泥、堆砌人工修復，反而選用糯米灰漿等天然材料加固景點的鈣華壩體，然後就不再施加人為干預。他們信任大自然的力量，讓鈣華慢慢沉澱，「長」回原貌。導遊解說時把艱澀術語省去，只輕輕說：「讓它自然好起來。」可我知道，這正是城市規劃中日益受到重視的「基於自然的解決方案」（Nature-based Solutions, NbS）。說白了，NbS就是順應自然法則，借力打力，讓大自然反過來為人類排憂解難。

過去面對水患、山崩、污染等環境問題，我們習慣以石屎、鋼筋、水泥大壩等「灰色基礎設施」來改變自然。但其實地球經過46億年演化，早已蘊藏應對環境改變的智慧。我們要做反而是讀懂它、善用它——以植草護坡、引流導水，用水流和植物建成「藍綠設施」，取代灰冷的鋼筋水泥。 在香港，這種新發展思維亦悄然落地。年初土木工程拓展署與漁農自然護理署發布《香港基於自然的解決方案設計指引》，正式將大自然從以前的「綠化點綴」升級為「功能性基建」。例如東涌東擴展區，便捨棄了傳統的石屎海堤，改以生態磚配合紅樹林構築「生態海岸線」，既能抵擋風浪，也為小魚小蟹留下棲息之所。