世界盃冠軍預測——法國

世界盃全城狂熱，但資產市場就波譎雲詭，今周就講一講世界盃。由分組賽一路踢到而家，無論球隊攻守轉換嘅流暢度、團隊默契，抑或是核心球員嘅整體發揮，我都會將法國列為頭號心水。法國前線雙煞麥巴比同丹比利今屆狀態火熱，表現極之亮眼，對方所謂極度難防守，當中又以麥巴比最為突出。今季麥巴比轉投皇馬後球季表現未如理想，但返到國家隊迅速調整好心態，足以見到一位大賽頂級球星應有的素養。面對全球過億球迷、現場觀眾同社交媒體鋪天蓋地嘅壓力，佢依然懷住征戰世界盃嘅雄心挺身而出，十分難得。從佢嘅身體語言可以感覺到佢非常之享受呢個大賽舞台。

我個人估計，今屆決賽好大機會重演上屆戲碼，由法國硬撼阿根廷。阿根廷有美斯坐鎮，全隊上下一心，團隊凝聚力極強，迪保羅一眾隊友都心甘情願圍繞美斯作戰，隊內氣氛極佳。印象最深刻一幕，就係曾經美斯射失十二碼，犯咗小失誤之時，隊友冇半句埋怨，只係低頭迅速退回後場專心防守，最後球隊仲順利取勝。足球始終係團體運動，11人的互動非常重要，亦都解釋咗點解阿根廷年紀漸長，但係依然踢得出水準。

我本身都係C朗支持者，但客觀嚟講，呢種融洽嘅更衣室氛圍，嘅確係阿根廷一大殺招。試想如果換轉係葡萄牙，一旦C朗射失十二碼，外界同隊內議論聲勢一定會截然不同。兩隊建隊思路本身就有差異，阿根廷全隊一心守護傳奇美斯，士氣高昂，只要後面晉級之路相對順利，絕對有實力再度同法國在決賽一決雌雄。葡萄牙相信都會俾法國做低，除非整隊有脫胎換骨嘅表現，否則我見唔到有阻攔到法國入決賽嘅能力。另外，不少香港人十分支持，英超球迷遍地開花的英格蘭國家隊，踢來一塌糊塗，領隊杜曹排陣古怪，無決心摒棄不在狀態的大牌球員，相信對陣主場出戰的墨西哥將會大吃苦頭，進入八強將需要運氣之神的眷顧。