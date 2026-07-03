偵測圍標：從精簡篩選到機器學習

宏福苑火災，再次喚起港人對大維修圍標的關注。再次，是因為2013年沙田翠湖花園的2.6億天價工程亦曾轟動一時。想當年，適逢競爭事務委員會又剛好成立，《就住宅樓宇翻新及維修市場若干範疇就住宅樓宇翻新及維修市場若干範疇進行的研究報告》是成立早期的一份詳盡報告，當中提到：「競委會就樓宇翻新及維修市場所進行的市場研究中所使用的分析方法，對將來進行的機密調查及執法行動有潛在影響。因此，競委會認為不宜公布這次研究方法的太多細節。」

理解競委會的做法。報告發表後的一年，我與兩位欄友企圖透過民間力量，撰寫一份圍標經濟分析研究報告，公開解釋圍標的入標價分布如何偏離競爭的，再分析強制驗樓計劃後承建商的出價相關性竟大幅提高，原意是保障市民安全的規管，似乎增加了圍標的風險。

是的，簡單的標價數據配合適當的分析工具，有助偵測圍標。瑞士競委會更透明的做法，卻有別於香港競委會。Grok有以下觀察：

「瑞士競爭委員會選擇公開其圍標篩選工具，主要原因是經過權衡後，認為公開帶來的阻嚇效益遠大於卡特爾規避的風險。公開可讓圍標者感知到被數據驅動工具偵測的風險大幅上升，同時鼓勵各州採購機關自行採用篩選方法，進一步擴大整體防線；此外，公開亦能促進學術界與研究人員共同改進方法，並強化篩選工具作為寬恕政策與舉報機制之補充的角色。即使卡特爾試圖規避，最新機器學習方法已更具韌性，而組成『 聰明卡特爾』本身就需要更高協調成本，反而可能產生額外阻嚇效果。COMCO因此認定，透明化有助於從源頭預防違法，符合其自2008年以來推動主動執法的策略。」