當AI行業冒起時，公開投資市場的直接相關股份寥寥可數，變相令來自長倉基金的巨資，無可選擇地爭相追入。另外，由於南韓股市設定繁瑣的外國投資者登記制(IRC)來限制了外資參與，大型ETF公司看準機會，推出如SK海力士的槓桿ETF，為環球小投資人開啟了大門，亦變相將此再推一個層次。

SK海力士將在美國發行預託證券(ADR)計劃，預計本周五在納斯達克(nasdaq)上市。由於ETF在買賣差價中計及營運管理費，其持份者有理由轉投ADR正股。此外，AI科技由創新到開發成可改善生活的產業鏈，配套需求正牽掀起新一波機遇。