當AI行業冒起時，公開投資市場的直接相關股份寥寥可數，變相令來自長倉基金的巨資，無可選擇地爭相追入。另外，由於南韓股市設定繁瑣的外國投資者登記制(IRC)來限制了外資參與，大型ETF公司看準機會，推出如SK海力士的槓桿ETF，為環球小投資人開啟了大門，亦變相將此再推一個層次。
SK海力士將在美國發行預託證券(ADR)計劃，預計本周五在納斯達克(nasdaq)上市。由於ETF在買賣差價中計及營運管理費，其持份者有理由轉投ADR正股。此外，AI科技由創新到開發成可改善生活的產業鏈，配套需求正牽掀起新一波機遇。
英特爾CEO陳立武在科技頻道No Priors的訪問內容，頗有參考性︰AI代理與應介面發展，令中央處理器CPU獲得爆發性需求，資料伺服器的CPU與GPU比例將從先前的1:8下降到1:4，甚至更低。所以，他正聚焦於新一代封裝技術及應用材料相關投資。
他亦明言，英特爾和Elon Musk共同推動Terafab計畫，乃基於雙方共識：半導體基礎設施的發展，無論是產能、製造效率還是能源效率，都落後於AI成長需求。因此，馬斯克決定自建晶圓廠，而英特爾將提供技術和製程支持，兩者促成這合作框架。
自上周初起，本屬行業領頭羊的多隻AI相關半導體股，均在觸高位後受到一定沽壓。隨著更多AI行業優惠股份被發掘，聰明錢趁機重新配置倉位，投資市場或許正在執行一輪換馬潮。
作者為證監會持牌人士，執筆時所管理基金持有英特爾、SK海力士等相關股份