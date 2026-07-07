香港五年計劃 與ESG接軌

香港政府剛展開公眾諮詢的《經濟和社會發展第一個五年規劃(2026—2030)》，是香港歷史上首份五年規劃。這份規劃的核心戰略，在於主動對接國家「十五五」規劃，並透過將環境、社會及管治(ESG)理念深度融入頂層設計，加速推動香港的高質量轉型。

環境(E)：綠色低碳轉型與科技引領

在環境層面，五年規劃將「綠色轉型」列為核心範疇。香港明確提出逐步停止燃煤發電的目標，並積極從內地引入多元零碳能源；為配合此藍圖，政府大力推動「新質生產力」，重點布局新能源、綠色科技及綠色航運。這些舉措與《香港氣候行動藍圖2050》緊密接軌，讓香港在追求經濟增長的同時，能穩步邁向碳中和。