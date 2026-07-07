香港五年計劃 與ESG接軌

香港政府剛展開公眾諮詢的《經濟和社會發展第一個五年規劃(2026—2030)》，是香港歷史上首份五年規劃。這份規劃的核心戰略，在於主動對接國家「十五五」規劃，並透過將環境、社會及管治(ESG)理念深度融入頂層設計，加速推動香港的高質量轉型。
環境(E)：綠色低碳轉型與科技引領
在環境層面，五年規劃將「綠色轉型」列為核心範疇。香港明確提出逐步停止燃煤發電的目標，並積極從內地引入多元零碳能源；為配合此藍圖，政府大力推動「新質生產力」，重點布局新能源、綠色科技及綠色航運。這些舉措與《香港氣候行動藍圖2050》緊密接軌，讓香港在追求經濟增長的同時，能穩步邁向碳中和。
社會(S)：優化民生福祉與人才培育
社會層面聚焦於「分配正義與社會韌性」。五年規劃打破過往「放任市場」的思維，將醫療、教育、房屋、福利及安老等民生範疇列為重中之重。此外，人才被視為可持續發展的關鍵。政府已將「綠色和可持續金融培訓先導計劃」延長至2028年，並持續推動可持續金融實習計劃，旨在為大灣區及國際市場培育新一代的「綠領」專業人才。
管治(G)：國際標準對接與體制建設
在管治層面，香港積極發揮「超級聯繫人」的獨特優勢，推動體制與國際ESG披露標準對接。香港正循序漸進地全面採用ISSB(國際可持續發展準則理事會)準則，要求大型公眾責任實體在2028年前遵循該標準，使香港成為全球首批引入此制度的地區之一。
這份五年規劃的推出，標誌着香港將「有為政府」與「自由市場」有機結合。通過在E、S、G三大維度的全面接軌，香港不僅能實踐內在的高質量發展，更能鞏固其作為亞洲首選可持續融資平台的國際地位。
作者環境社會及企業管治基準學會 投資委員會主席 葉仕偉教授