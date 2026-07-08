美國財政部如何評估AI的經濟風險？

近日，位於華盛頓特區的美國新聞媒體NOTUS發表了一篇名為《Treasury Has an Internal Report Warning About the Dangers of an AI Bubble》的報道，財政部警告人工智能泡沫？由於未見有本地主流媒體跟進這宗新聞，先請Grok客觀向大家介紹一下： 「美國財政部內部職業分析師撰寫的這份AI風險草案報告，警告人工智慧市場存在類似2000年代初dot-com泡沫的重大風險。儘管AI企業比當年更成熟、更有獲利能力且資產負債表更健康，可能緩衝衝擊，但整體金融體系已高度依賴AI實現預期的生產力增長與獲利能力。若資金枯竭、資料中心基礎設施投資停滯、成長預期落空，或遭遇供應鏈、地緣政治、電力瓶頸等外部阻礙，AI市場下滑將對股市、私人信貸、雲端服務、晶片製造與公用事業等領域造成廣泛『衝擊波』，導致企業削減投資、投資者信心下降、經濟增長放緩，而非立即性崩盤。

師傅又中。個多月前，我在本欄發表了《AI泡沫點爆法？》一文，文中比較了2000年科網股泡沫爆破的經驗，並指出當年超過九成的純「.com」公司，不是破產就是變得irrelevant。只有少數具備真實產品、客戶和優秀領導力的公司(如亞馬遜、蘋果、微軟)才能長期生存，而即使是這些大型成熟企業，也花了近十年股價才超越2000年的高峰。 今次根據報道，這份內部草案是一份職業分析師撰寫而尚未正式核准或公開發布的財政部內部草案，主要由記者Eric Katz透過NOTUS取得並於2026年7月6日獨家報道。作者Eric Katz是政治與政府政策資深記者，早年曾在英國《金融時報》工作。NOTUS是一家位於華盛頓特區專注於美國政府、政治與政策報道的網上新聞媒體，在華府圈內享有良好聲譽。換句話，這是來自可信新聞機構的真實報道，報道揭露了一份他們取得的內部草案，並非諷刺、假新聞或虛構內容。果然，報道公開之後，財政部發言人回應，這份報告的發現「未經審核，也不代表部門的政策或立場」。他們並且重申官方公開立場：AI 將是「美國新黃金時代的關鍵驅動力」，具有巨大的生產力潛力，財政部支持負責任的創新。然而，草案報告就是將AI市場的部分風險與2000年代初的科網股泡沫相比較，警告若AI未能達到預期生產力增長與獲利能力，可能對美國金融體系與整體經濟造成廣泛衝擊。

跟科網技術有點不同，人工智能的固定成本固然是高，其變動成本卻亦不低。加上網絡經濟效應不如互聯網經濟，人工智能的市場競爭，將與以往科網公司的有所不同。泡沫一旦爆破，市場需要恢復元氣的時間亦將有所不同。